在半岛紧张局势中，美国和韩国开始了初步军事演习

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

在朝鲜半岛紧张局势加剧之际，韩国和美国军队今天开始了年度春季演习的初步演习，希望朝鲜政权不久将能够进行新的核试验。

韩国军方消息人士告诉联合通讯社，两国今天开始了对危机管理人员的培训，该演习是在开始联合指挥所训练（CCPT）之前进行的。

由韩国参谋长联席会议（JCS）负责人领导的危机管理演习包括战前情景的模拟，而 CCPT 则是计算机模拟，根据发生战争时的应急计划，可能涉及也可能不涉及在实地部署军事资产两支盟军。

CCPT原定于3月举行，但由于总统选举以及韩国冠状病毒的omicron变种的影响，该会议被推迟，原定于4月18日开始，每年持续约10天。

分析人士认为，这次首尔和华盛顿可以考虑进行实地演习，向平壤传达信息，平壤今年迄今已发射了创纪录的弹丸数量，为12次，其中包括五年来的第一枚洲际弹道导弹（洲际弹道导弹）。

这次@@ 演习恰逢美国向该地区派遣亚伯拉罕·林肯号航空母舰，这是华盛顿自2017年以来首次以这种方式获得实力。2017年以来，华盛顿在半岛水域部署了三艘航空母舰，而平壤则以许多洲际弹道导弹测试。

美国海军学院今天在其网站上证实，这艘核动力航空母舰已经在日本海（两个朝鲜都称为东海）的水域中。

除此之外，该政权一直在准备在4月15日举行大规模阅兵，以庆祝其创始人诞辰110周年，他可以在其中展示新武器，而且卫星也为其首次核试验做好了准备。四年。

（来自 EFE 的信息）

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