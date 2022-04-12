他们为谋杀一名美国球迷的责任人提供高达5000万美元的奖励

几天前，在卡利东部记录了一名美国粉丝被谋杀的事件。根据当局的报告，这些事件记录在Desepaz附近的一个公园里。

面对这种情况，卡利市长办公室宣布了高达5000万比索的奖励，以奖励能够识别和捕获责任人的信息。

同样，市长办公室报告说，在检察官办公室、国家警察、CTI、当地律师协会成员以及安全和司法、和平与公民文化以及体育和娱乐秘书处的高级官员会晤结束时，人们确定在澄清这名 35 岁业余爱好者的凶杀案方面将取得进展。

此外，卡利市长办公室说：“将继续努力建设一个真正的社交社区，该社区尊重生活，让这项运动的球迷能够在和平与安宁的环境中享受足球的奇观。”

卡利安全与司法部长说：“我们不允许考卡山谷的球队和卡利市的酒吧之间发生任何形式的冲突。”

投资组合的负责人还敦促当地团队的所有成员在圣周期间反思生命的价值和对差异的尊重：“这不比生命更有价值。我们将不遗余力地保护所有公民，促进圣地亚哥德卡利的和平与共存，” 卡洛斯·索勒补充说。

美国球迷在卡利东部被谋杀

据当地媒体报道，这位美国球迷的凶杀案记录在4月7日。

35 岁的迭戈·费尔南多·鲁比亚诺和那支足球队的其他球迷一起在德塞帕斯附近的一个公园里。显然，大约有30个人在公共空间共享。

这些人对两个骑摩托车的男人感到惊讶。显然，受试者来到公园一言不发地开枪。在枪击事件中，迭戈·费尔南多·鲁比亚诺显然是枪伤最多的人，导致他死亡。

根据地方当局提供的第一个版本，这将是两支球队的球迷之间关于盗窃旗帜或 “破布” 的争议。

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