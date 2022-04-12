他们正在寻找 Debanhi Susana：应用程序驱动程序在路上给她拍了张照片然后消失了

自 2022 年 4 月 9 日凌晨 5 点以来，Debanhi Susana 的家人开始不知疲倦地寻找女儿，因为他们对女儿的了解不多。

Debanhi亲戚的故事于4月8日在共和国总检察长办公室（PGR）附近的昆卡（Quinca）上发表，在那里她与另外两个朋友一起参加了会议，但没有说明出席的原因。

但是，她的朋友在没有她的情况下离开了该地区，尽管据称他们雇用了一个 “可信赖的联系人” 来追捕她，然后从那里将她送回家。

Debanhi Susana从未到过，尽管众所周知他们确实经过了她。这是一位致力于通过移动应用程序提供私人出租车服务的司机，但这次旅行是在平台之外进行的。

这个人是在马路中间（据说是拉雷多高速公路）向他的朋友发送了Debanhi Susana的照片的人，他终于在4月9日凌晨5点左右离开了这张照片，因为从那以后她再也没有听到任何消息。

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

通过她的社交网络，尤其是 Instagram，是她的堂兄发布了一系列视频，展示了他们在没有当局帮助的情况下如何寻找Debanhi，因为直到那时还没有下达支持令。

但是，社区成员已经加入了这个家庭，因为通过社交网络，他们感谢了一支犬队的支持，该队到达该地区，继续沿着Debanhi失踪的道路行驶。

根据她通过地方搜寻人员委员会发布的本地化公告，她最后一次出现在 Colonia Nueva Castilla 的巅峰时期的 Carretera a Laredo 上。

此外，她被描述为一位身材苗条的白色tex年轻女子，体重约48公斤，身高约1.67米，肩膀下方的直发呈浅棕色。

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

他的脸也很敏锐，浅棕色的大眼睛，不戴眼镜，鼻子 “长而向上”，眉毛浓密，嘴唇中等，嘴唇薄，戴着牙套，耳朵小，耳垂中等。

作为一个特殊的迹象，他的下巴下有一条旧疤痕，右手上有另一条疤痕。Debanhi 没有任何疾病。

最后一次看到他还活着时，他穿着深色裙裤，带皮带的白色上衣以及蓝色的匡威运动鞋。

寻找失踪者地方委员会的María de la Luz Balderas则报告说，本周在该州找到了10名失踪人员。

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

他还报告说，当一个人或任何人失踪时，立即与警察当局签订协议，搜寻受害者。

有鉴于此，他们呼吁进行紧急搜查以寻找 Debanhi，其中包括收集失踪报告或报告，然后通知所有警察公司，发布搜查公告，并与总检察长办公室保持密切合作，后者负责执行相应的研究。

还采取了其他行动，例如与卫生部一起在当地医院进行搜查，他们在那里活着寻找。在那里，除了拘留中心外，在过去的48小时内还对车祸进行了验证。

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

最后，玛丽亚·德拉卢斯报道说，州长塞缪尔·加西亚和公共安全国务秘书阿尔多·法西（Aldo Fasci）将宣布将由联邦行政长官实施的重要措施。

如果您掌握了可能导致 Debanhi Susana Escobar 所在地的信息，可以通过这名 18 岁女孩的官方社交网络或发送电子邮件至 busquedadebanhi@gmail.com 与我们联系。

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