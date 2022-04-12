美国表示，乌克兰是同一本《俄罗斯暴行》书中的 “另一页”

美国辩称，乌克兰是同一本《俄罗斯暴行》书中的 “另一页”，因为莫斯科在任命新的俄罗斯驻乌克兰作战官亚历山大·德沃尔尼科夫的框架内 “鄙视” 战争法。

柯比在新闻发布会上@@ 说：“我并不是要说我们肯定知道这位新将军（德沃尔尼科夫）将成为其他一些更血腥的新战术的作者，但从我们（在叙利亚）所看到的情况来看，我们当然可以这样说。”

他补充说：“我们都可以希望，同样的残酷战术，同样无视平民生命和民用基础设施，可能会继续下去，因为它们现在集中在顿巴斯地理上更加狭窄的地区。”

同样，美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）表示，莫斯科领导层的这一变化表明，正如他在接受哥伦比亚广播公司网络采访时所说，将出现更多的战争罪行，例如在布查或克拉马托斯克。

实际上，沙利文在接受美国有线电视新闻网的另一次采访时指出，这位将军的课程包括在其他情况下（例如在叙利亚战争中）对平民的暴行。

德沃尔尼科夫, 60岁, 是南部军区的指挥官, 在俄罗斯在叙利亚的行动方面拥有丰富的经验, 他的任务是组织目前在乌克兰行动的不同指挥官, 到目前为止，他们的协调 “真的很差”.

顿巴斯的复兴

另一方面，五角大楼发言人指出，俄罗斯军队将使用乌克兰边境以北的别尔哥罗德和瓦柳基等地作为翻修站和中转站来加油。

El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan REUTERS

“我们已经看到一些早期迹象表明，他们仍在向乌克兰北部派遣部队，特别是在基辅附近，以及切尔尼戈夫，将他们向北移动到白俄罗斯。他说，我们开始看到向东移动、返回俄罗斯的早期迹象。”

此外，他回忆说，一支车队正前往伊齐姆市，并在黑海加密了大约几十艘俄罗斯船只。他说：“我们认为，这是俄罗斯人在顿巴斯增援努力的第一阶段。”

与此同时，一位美国高级官员在新闻发布会上表示，俄罗斯军队 “正在开始加强其在顿涅茨克西南部的部分阵地”，他们仍然留在哈尔科夫以北。

“昨天我们看到第聂伯罗国际机场遭到空袭。我们评估说，它摧毁了部分机场基础设施，但我们没有证据得出结论，他们摧毁了 S-300 系统。”

他还表示，马里乌波尔市仍处于围困之中，并指出，战斗人员在亚速海表面，以帮助补充在城市周围作战的部队。

这位美国高级官员强调：“总的来说，我们坚持认为赫尔松仍在俄罗斯的控制之下，但米古拉耶夫仍处于乌克兰的控制之下，争议地区位于这两个城市之间。”

它还加密了莫斯科在西北部和该国南部的战术营群 —— 位于卢甘斯克、波帕斯纳和伊齐姆以北以及哈尔科夫以东的部队集团。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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