健康的完美配方是在腰部

根据世界卫生组织（世卫组织）的说法，肥胖和超重是脂肪的异常或过度积累，可能对健康有害 。但是 ，体重在体内的分布方式比体重本身更重要 。体重过重的人可能会将其分布在外周，即手臂、腿部、大腿上；或者在腹部中央。

腹部积聚的脂肪是内脏脂肪，对健康有害，因为它与胆固醇和甘油三酸酯的增加有关，并且还会影响2型糖尿病，高血压和血栓形成。

到目前为止，评估一个人健康体重的最普遍的指标之一是体重指数（BMI），该指数是由体重除以身高除以身高得出的。自 1980年代初以来，它一直被用作营养指标，尽管它没有区分总体重中的脂肪和非脂肪成分，但它是使用最广泛的一种措施。

为了改善诊断 ，美国国家健康与护理卓越研究所的新指南（ NICE ）鼓励人们用卷尺计算腰围，以预防和降低未来患病的风险。根据专家的说法，腰围不到身高的一半，是身体健康的完美配方。

更新后的指南中的初步迹象表明，腹部脂肪会带来特定的健康风险，控制这些风险的一种有效而简单的方法是让人们在家中测量腹部轮廓。

La nueva guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) de Reino Unido, alienta a la población a tomar una cinta métrica y calcular el perímetro de la cintura para prevenir y reducir el riesgo de futuras enfermedades (Getty Images) michellegibson | Getty Images

例如，身高1.63米（5英尺4英寸）、腰围为74厘米（29英寸）的女性的比例会很健康，但 82厘米（32英寸）会使她处于不健康的范围。身高1.78米（5英尺10英寸）的男性腹围为 91厘米（36英寸），将面临更大的健康风险。

该指南敦促卫生专业人员通过开始讨论超重风险并在提出问题之前征得许可来保持 “敏感和积极” 的态度。 英国国家健康卓越研究所所长保罗·克里斯普博士说：“我们的委员会发现，使用腰高比的一个明显好处是，如果人们的健康风险增加，人们可以轻松地对其进行测量，解释结果并寻求医疗建议。”关心。

根据英国专家的指示， 腰身与身高的健康比例应在0.4至0.49之间。在这些参数中，不会有健康风险 。0.5与0.59的比率使人患疾病的风险更高，而0.6或更高则意味着健康风险。

NICE Institute 表示，将腰高比与体重指数一起使用可以帮助提供 “中枢肥胖” 的实际估计 ，即腹部周围脂肪的积累。这些数据有助于评估和预测健康风险，例如2型糖尿病、高血压或心血管疾病。

La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (iStock)

英国专家在 分析了几项研究的证据后，将腰高比添加到他们的新指南中，这些研究表明，与BMI一起，它可以用来评估和预测不同种族和性别的体重相关状况 。同时，科学界对体重指数的 价值存在着长时间的争论，因为体重指数衡量肌肉极强的人的健康体重不太准确 。

这是因为 BMI 没有考虑肌肉质量、骨密度、整体身体成分，这意味着体内 脂肪含量低的运动员通常被归类为肥胖者。

“ 腹部脂肪增加会增加一个人患上几种限制生命的疾病的风险，包括2型糖尿病和心脏病 。肥胖、糖尿病和内分泌学专家雷切尔·巴特汉姆（Rachel Batterh am）教授解释说，腰高比是一种简单易用的衡量标准，可以识别健康风险最大的人，并将从体重管理支持中受益以改善健康状况的人。编写指南的委员会。

在谈论体重之前先征得许可

La proporción saludable de cintura a altura debe ser de 0,4 a 0,49. En esos parámetros no habría riesgos para la salud (Getty Images) Peter Dazeley | Getty Images

英国专家警告说：“重要的是，卫生专业人员在讨论超重、肥胖和中枢性肥胖症之前必须寻求患者的授权，并敏感而积极地讨论这些问题。”

这一点很重要，因为 与肥胖相关的污名会对人们的身心健康产生负面影响 ，这可能导致体重增加并降低患者与卫生专业人员互动的可能性。专业人士建议：“对饮食失调或饮食不均衡的人可能产生的负面影响，应特别敏感。”

他们补充说：“使用避免污名和偏见的言语和语言可以帮助人们进行有关肥胖的对话并鼓励减肥。”

肥胖是一个全球性的公共卫生问题。英国三分之二的成年人超重或肥胖，自20世纪90年代以来，肥胖率翻了一番。官方数据显示，2019/20年度，肥胖与超过一百万住院人数有关。

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