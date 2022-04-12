马里乌波尔市长谴责俄罗斯军队强行驱逐了数千人

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

据乌克兰市长瓦迪姆·博伊琴科报道，俄罗斯军队已将2万至3万名平民从乌克兰南部被围困的马里乌波尔市强行驱逐到俄罗斯控制的领土。

根据港口城市首席市长的说法，马里乌波尔有50％的居民已被疏散，约有6万人通过人道主义走廊离开乌克兰武装部队控制的乌克兰领土。

据@@ 乌克兰日报《真理报》报道，博伊琴科补充说，另有2万至3万人被俄罗斯军队驱逐到俄罗斯占领的乌克兰领土或俄罗斯。

根据博伊琴科的说法，“今天我们可以谈谈战前居住在这里的54万人中，有50％的马里乌波尔居民被撤离。”

当战争刚刚开始时，火车服务仍在运作并且道路仍然可以使用，但将近14万平民设法离开了马里乌波尔。

然后，在志愿者的帮助下，又有 10 万人留下来，大约 6 万人通过人道主义走廊撤离。但是我们必须记住，市长说，城市郊区也有人需要撤离。

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

“自战争第六天以来，我们一直在尽一切努力组织疏散路线。但是，俄罗斯军队一直在而且仍在尽最大努力确保马里乌波尔没有一辆公共汽车。他们已经把150辆新公共汽车烧成灰烬，” 他强调说。

他补充说，该市的公共服务工作者和志愿者宣布何时可以通过人道主义走廊离开，因为从未实现过停火：他说，人们离开时炮弹在他们周围爆炸。

“有些人开车，其他人只是走到海边。从那里，我们首先将人们疏散到别尔江斯克，然后带着志愿者车队或与他人共享旅行到扎波里亚，” 市长说。

第一任市长指出，目前被强行驱逐到俄罗斯的马里乌波尔居民人数只是一个估计。

根据博伊琴科的说法，“他们（俄罗斯人）目前正在发布名单，但他们无法被信任。根据我们的估计，马里乌波尔可能有20,000至30,000名居民，” 当地日报补充说。

“很难说他们为什么要这样做。但是，例如，昨天我的邻居打电话给我，他被强行驱逐出境。他去取水然后他们把他带走了。他目前在俄罗斯占领的新阿佐夫斯克（城镇），” 他告诉《真理报》。

自2月24日入侵开始以来，位于亚速海沿岸的城市马里乌波尔一直受到俄罗斯军队的围困。

该市 80％ 以上的建筑物被轰炸摧毁，留在那里的居民（估计在 10 万至 16 万之间）没有水、煤气、电或基本必需品。

（来自 EFE 的信息）

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