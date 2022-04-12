巴拉圭大选将于2023年4月30日举行

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

巴拉圭最高选举法院（TSJE）于 2023年4月30日星期一举行了大选和部门选举，届时它将投票选举总统、议员、州长和其他当局。

此外，它还批准12月18日为所有政党同时进行初选的日期。

在巴拉圭总统马里奥·阿卜杜·贝尼特斯参加的仪式上，TS JE负责人海梅·贝斯塔德强调，“从现在起，游戏规则已经明确确立。”

这位官员补充说：“已经制定了必须严格遵守的选举时间表。”

他认为，绝对遵守本日历制定的规则 “是任何选举进程成功的关键之一”。

Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)

他说：“我们知道，在某些国家，时间表出现延误，或者存在政治压力，迫使某些情况发生变化，而这些流程直接失败，这就是为什么这非常重要的原因。”

TSJE 在上周三代表们批准了一项修改初选日期的法案之后宣布了时间表，该法案与今年的世界杯决赛相吻合。

参议院没有对该倡议进行分析，该倡议在某些部门引起了争议。巴拉圭国家队没有资格参加卡塔尔。

明年4月，除了总统和副总统外，巴拉圭人还将以普选方式选出45名主要参议员和30名候补议员。

在各省期间，他们将投票选举 80名代表及其候补代表，以及17名省长和17个省议会等。

居住在阿根廷、巴西、美国和西班牙的国民也将参加这些选举。

根据选举日历，选民登记将开放至5月31日。

在现任统治者马里奥·阿卜杜·贝尼特斯当选的2018年选举中，有4,260,816名18岁以上的巴拉圭人被要求投票。

（来自 EFE 的信息）

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