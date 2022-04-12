欧盟警告说，俄罗斯对顿巴斯的进攻开启了战争的 “新阶段”

FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基警告说，对自封为顿涅茨克和卢甘斯克独立共和国的顿巴斯地区发动重大攻势的威胁，正如欧盟高级代表所警告的那样，“在公开场合和大众媒体” 开启了冲突的 “新阶段”对于欧洲外交政策（欧盟），何塞普·博雷尔。

通过这次攻势，“我们进入了战争的另一个新阶段（...）博雷尔在马德里与记@@ 者的会晤中说，这是一场在城外、露天场地、与大众媒体的阵地战，” 博雷尔在马德里与记者的会晤中谈到了可能迫使人们重新思考乌克兰防御能力的新背景。

本着这种精神，欧盟随时准备继续提供财政支持，为乌克兰的武器提供资金。

高级代表在访问基辅期间宣布，欧盟计划从欧洲和平基金中再拨款5亿欧元，该提案仍有待一些成员国的议会批准，该提案将使具有巨大质量价值的援助达到15亿欧元。欧盟首次使用资金向处于战争中的国家提供武器。

但是，对乌克兰的军事援助工作不仅由欧盟完成，而且大部分来自社区俱乐部的个别成员，尤其是那些感到受到俄罗斯威胁最大的成员所花费的捐款，大约超过3亿欧元，而其他成员则占其军费的三分之一预算。

无论如何，博雷尔坚持认为，二十七国不是在 “推动战争”，也不是在 “鼓励战争蔓延”，而是 “试图在空间层面上遏制战争”，以防止冲突蔓延到其他国家，“以及纵向层面，这样就不会有更多致命的武器使用过，” 高级代表强调说。

按照这些思路，这位西班牙政治家认为，向该国提供军事支持符合社区领袖的讲话，即 “乌克兰捍卫欧洲价值观，正在发动一场捍卫我们的战争”。他说：“做别的事情是虚伪的。”

欧洲外交负责人还强调了二十七国在战争方面已经和继续做出的 “巨大外交努力”，并强调欧盟 “关心冲突如何结束”。

这种外交意愿的一个例子是奥地利联邦总理卡尔·内哈默尔周一访问俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，会后奥地利人感到 “悲观”，因为他看到普京 “沉浸在战争逻辑中”，他在会后在莫斯科举行的新闻发布会上说。

无论如何，博雷尔认为战争 “将永远以谈判结束”，但遗憾的是 “目前，普京不想停止战争”。

（来自 EFE 的信息）

继续阅读：

乌克兰抓获了亲俄寡头、与普京关系密切的政治家维克多·梅德韦楚克