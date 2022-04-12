天主教非政府组织国际慈善社证实其两名成员在马里乌波尔死亡

Foto ilustrativa del jueves de fuerzas prorrusas en un tanque en la ciudad de Mariupol Mar 24, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

国际明爱周二哀悼其在马里乌波尔的两名工作人员的死亡，并敦促 “停止在乌克兰不分青红皂白地屠杀平民”。

“这个戏剧性的消息让明爱家族感到震惊和震惊。国际明爱秘书长阿洛伊修斯·约翰在一份关于明爱乌克兰马里乌波尔两名成员去世的消息的说明中说，我们与正在经历悲剧的家庭和明爱乌克兰同事的痛苦一起感到痛苦和声援。

他们解释说，这个消息是在过去几个小时内传出的，但悲惨的袭击可能发生在 3月15 日，当时一辆坦克向马里乌波尔的Caritas中心大楼开火，造成两名工作人员和五名亲属死亡。

他们补充说，目前，由于与马里乌波尔市缺乏沟通以及无法使用明爱中心的设施，该组织在乌克兰的国家办事处尚无足够的信息来确定发生了什么，并继续收集信息。

Una vista general muestra una tienda de alimentos instalada por Cáritas para las personas que huyen de Ucrania, en medio de la invasión de Rusia, en Cracovia, Polonia, 11 de marzo de 2022. Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl vía REUTERS Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

总部设@@ 在罗马的天主教组织敦促说：“正如教皇方济各所说的那样，乌克兰的殉难必须停止，现在就必须停止。”

“国际社会必须竭尽全力，立即制止这场屠杀。必须给和平一个机会。武装冲突和暴力不是解决办法。人的生命必须得到保障，人的尊严必须得到维护。必须确保平民的安全，” 明爱补充说。

自冲突开始以来，驻乌克兰的两个明爱组织，即乌克兰明爱和乌克兰慈善社一直与人民站在一起，到目前为止，它们已向大约 60万人提供了援助。

（来自 EFE 的信息）

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