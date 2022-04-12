普京女儿的商业生活现在受到制裁

（彭博社）几十年来，弗拉基米尔·普京的两个女儿初婚后的生活一直是个谜。现在，对他们及其蒙面企业实施的制裁使他们成为关注的焦点。

针对玛丽亚·沃龙佐娃和卡特琳娜·季洪诺娃的措施在很大程度上是象征性的，因为目前尚不清楚他们在俄罗斯以外是否拥有大量资产，普京没有公开承认他们是他的女儿。

2011年，普京在接受国家电视台采访时说，他的女儿过着 “正常的生活”。他当时告诉第一频道：“感谢上帝，他们没有参与政治或商业。”在接下来的几年中，这种情况似乎发生了变化，因为两个女儿在学术界都曾在公司任职。

36岁的沃龙佐娃是一名内分泌学家。她是一家名为Nomeko的医疗公司的共同所有人，该公司专门从事高科技诊断和治疗。

35 岁的普京最小的女儿 Tikhonova 与一个价值 16 亿美元的项目有关，该项目旨在在莫斯科国立大学附近开发科学中心和创业孵化器。他还领导了一所精英学校的人工智能中心和国家智力发展基金。两者均由Innopraktika基金会管理，该基金会由俄罗斯石油公司执行董事伊戈尔·谢钦和俄罗斯天然气工业银行行长安德烈·阿基莫夫等普京的合伙人担任董事会受托人。

Tikhonova 的前夫基里尔·沙马洛夫（Kirill Shamalov）在一家国有银行的贷款的帮助下，通过投资石化巨头西布尔控股公司发了大财。离婚后他后来卖掉了股票。

严格保护自己的私生活的普京很少公开谈论他和前妻柳德米拉的女儿。在他执政的二十多年中，普京几乎没有提供关于他们居住的地方、他们的一些知识兴趣（例如生物学和日本文化）以及他们会说几种语言的信息。

这些女儿接受了媒体采访，但尚未被确定为普京的女儿。尽管看到 Tikhonova 在 2013 年参加了瑞士的杂技摇滚比赛，但他们很少像成年人一样出现在镜头前。

前空姐柳德米拉迄今为止逃脱了影响其前夫盟友、与他们有联系的公司及其家人的制裁。

原注：

现在面临制裁的普京女儿的商业生活

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