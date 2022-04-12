塞尔吉奥·法哈多建议任命临时注册商

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

Centro Esperanza联盟哥伦比亚总统候选人塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）对书记官长亚历山大·维加（Alexander Vega）提出了一系列批评，并暗示选举机构引起的怀疑对国家安全是危险的。

法哈多似乎是唯一没有利用假期休息的有抱负的人。相反，它正在巡回咖啡轴心，以介绍其将于5月29日举行的第一轮政府计划。周一在佩雷拉市（里萨拉尔达）度过后，法哈多于本周二抵达马尼萨莱斯。

4月12日上午，候选人出席了在首都卡尔迪亚的埃尔卡雷特罗酒店举行的新闻发布会。从那以后，他对维加的管理层提出了强烈批评，维加的管理层周一晚上在新闻新闻发布前接受了RCN新闻报道，在审查表格并重新计票后，选票恢复了100万。

根据该中心的候选人的说法，尚未从教学角度向选民解释违规行为到底是什么，这次将采取什么措施来确保正确计算他们的选票以及如何改变陪审团的组成。

结果，选民对书记官长办公室失去了信心。这可能不利于机构的稳定，因为塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）认为该国可能即将爆发另一场社会疫情。

面对这种情况，法哈多呼吁在下次选举中增加选举观察团（EOM）和国际社会的存在。他还呼吁媒体要求这一过程的透明度。

然后，这位数学家走得更远：他接受了他认为为下次选举任命一名临时登记员是个好主意。他说，选举不应由 “导致我们陷入这场危机的那个人领导；这引起了很大的不信任，政府有责任确保哥伦比亚的选举得到尊重。”无论如何，法哈多知道 Vega 不会发生任何事情。

在这次新闻发布会之后，法哈多与来自马尼萨莱斯的商人共进午餐并举行了公民会议。4月13日下周三，候选人将抵达金迪奥首都亚美尼亚。

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