拒绝普京参加他最喜欢的运动：柔道联合会停赛后，其中一位领导人对他进行了严厉的批评

日本最杰出的柔道人物之一严厉批评俄罗斯总统弗拉基米尔·普京入侵乌克兰。普京是日本柔道运动员的私人朋友，他称之为 “懦夫”，因为他的行为严厉。

日本最大的柔道协会全日本柔道联合会主席山下康宏谴责了俄罗斯的入侵，并加入了对世界名人反对俄罗斯总统的批评。

山下@@ 说：“普京总统是个柔道运动员，这些行动与柔道的精神和目的背道而驰。”

现已退休的奥运选手的抱怨是在周一提出的，当时平民死亡人数至少为1,842人，这个数字将不可避免地上升，因为这场战争还没有明确的结束。

多年来，山下一直与普京保持着友好的关系，因为他们对柔道及其所代表的理想充满热情。

但是，由于入侵乌克兰，国际柔道联合会上个月暂停了普京名誉主席和大使的职务。而在二月份，世界跆拳道剥夺了普京的第九个丹荣誉黑带，这使他成为了大师。

日本柔道运动员与俄罗斯总统之间的关系使他们分享了与柔道相关的不同空间和场景，他们甚至在2008年一起录制了一段教学视频，题为：“让我们和弗拉基米尔·普京一起学习柔道”。

El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo por su invasión militar a Ucrania. REUTERS

山下在她的个人网站上补充说：“作为一名柔道运动员，我的悲伤和最深切的想法与乌克兰人民以及世界各地的所有柔道爱好者在一起。”

柔道是普京参加的众多运动之一，普京一直保持着坚强的人和运动领袖的公众形象，他与曲棍球一起在俄罗斯总统的喜好中名列前茅。

2000年，克里姆林宫的领导人参观了东京久负盛名的Kodokan柔道学院，这是这项运动的国际总部，在那里他接受了 “Kodokan柔道” 的第六丹。当时，普京说：“当我来到科多馆时，我有一种和平的感觉，就像在家里一样，” 日本报纸《朝日新闻》报道。

他还将柔道、尊重伴侣或对手以及自卫的原则描述为在俄罗斯和日本寻求作为外交伙伴相互合作的时候发展关系的秘诀。

普京表示，他与山下关系良好，甚至将1984年的奥运选手描述为 “非常优秀的人”。随着俄罗斯在乌克兰的攻势，山下无法对她以前的柔道运动员说同样的话。

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