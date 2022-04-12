尽管 PRI 怨恨，奎里诺·奥尔达斯还是抵达了墨西哥驻西班牙大使馆

奎里诺·奥尔达斯·科佩尔（Quirino Ordaz Coppel）在经历了一段动荡的旅程导致他的前政党被驱逐出境之后，终于定居在西班牙驻墨西哥大使馆 , 自1985年以来他一直活跃于制度革命组织 (PRI).

应该记得，锡那罗亚州前州长是由总统本人安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）提议的：墨西哥内部的行动政治被列为对前公务员的奖励, 退出或一种内部公共生活边缘化.

但是，这在三色党以及 Va por México联盟中引起了强烈的争议，因为他们认为安德烈斯·曼努埃尔（André sManuel）的任命是安德烈斯·曼努埃尔（AndrésManuel）“解散反对派。”

就奥尔达斯·科佩尔而言，他一直辩称他的任命并不意味着党派利益，相反，他说，这是锡那罗亚州公民和他们自己的人的区别；在承认和感谢 PRI 为他提供的政治生涯机会之前，并非如此。

甚至洛佩斯·奥夫拉多尔也出来为奥尔达斯辩护，并敦促反对派不要严重考虑将其成员并入联邦政府，因为他评论说，这并不意味着放弃理想：“他不会代表一个政党，他不会放弃党籍（...）我们不是要求他作为放弃自由的条件，那是不道德的”。

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

即使担任墨西哥驻西班牙大使和首席执行官的职务，PRI国家领导人亚历杭德罗·阿利托·莫雷诺也宣布替补席没有批准基里诺的邀请，因此，如果他接受邀请并获得批准，他将被踢出派对。

尽管发出警告，但共和国参议院于3月8日以73票赞成、20票反对、12票弃权的多数批准了前刑法改革方案。

因此，刑法改革协会全国党派正义委员会以多数票批准驱逐Ordaz Coppel，指控他犯有违反国家政治委员会规则的 “严重违纪行为”。

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

这样，外交部门于4月11日确认了受托加强墨西哥-西班牙破裂关系的人的到来洛佩斯本人奥夫拉多尔对这个欧洲国家的不断攻击已经破解了。

这是因为行政长官没有因为批评被列为欧盟第二贸易伙伴的国家而动手，例如指责征服1521年，或过去六年期间能源公司在阿兹特克领土上的 “腐败” 运作。。

但是，这些都没有像 AMLO建议 “暂停” 双边联系那样引起轰动，以便 “他们不会将我们视为土地”征服”。尽管应该指出，在了解可能与西班牙分手后不久就澄清了这一点，并指出他的提议源于他的公司在墨西哥的违规行为。

“我们不再认为墨西哥将被掠夺而不受惩罚。（...）他早上说：“这不是恐惧症或仇外心理，而是我们必须互相尊重，在政治管理中也一样。”在 2 月 10 日。

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