帕特里西奥·帕罗迪：她姐姐的婴儿洗澡集体照中包括弗拉维亚·老挝而不是露西亚娜·福斯特

上周六，帕特里西奥·帕罗迪的姐姐 Majo Parodi 庆祝了与家人和亲密朋友一起为@@ 宝宝 Aitana 洗澡。Flavia La os 和嘉宾一样作为嘉宾出席了会议露西亚娜·福斯特（Luciana Fuster），现实男孩的现任搭档。但是，Esto es Guerra 的成员因其在 sister 子上传到社交网络的照片中缺席而引人注目网络。

通过双胞胎的Instagram帐户，“Pato” Parodi的姐姐发布了活动的亮点，看到她在装饰旁摆姿势，打破蛋糕，打开了几份礼物。他还上传了当天发生的一切的视频摘要，但其中一个细节引起了用户的注意。

露西亚娜·福斯特（Luciana Fuster）并未出现在该出版物中，尽管她将照片和视频上传到了自己的网络，以证明自己确实参加了现任sister子的婴儿洗礼。应该指出的是，他也没有出现在集体照中，Majo说他 “与我非常爱的人合影”。

在这张快照中，确实出现的是真人秀男孩的前搭档弗拉维亚 ·劳斯（Flavia Laos）。让我们记住，尽管分居了，但这位金发碧眼的影响者仍然与帕罗迪的姐妹们保持着良好的关系，甚至在拥抱她的前婆婆时也被抓到拥抱她的前婆婆露西亚娜已经和那个战士有过浪漫的关系了。

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

但是，数小时后，在露西亚娜（Luciana）粉丝的批评之后，马霍·帕罗迪（Majo Parodi）甚至发布了一张与真人秀男孩合影的照片。有影响力的人明确表示，她以前想上传这些照片，但由于她拥有大量图像而无法上传。他写道：“我想分享所有这些，但它们是无穷无尽的。”

有鉴于此，这对夫妇的粉丝感谢Majo澄清说他与sister子的关系不好。但是，其他网友声称这篇文章是 “义务” 完成的，因为露西亚娜可能因为不在任何照片中看到自己而受到伤害。

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

LUCIANA FUSTER 和 FLAVIA LAOS 看见对方的脸了吗？

两者都恰好是在帕特里西奥·帕罗迪的姐姐玛霍·帕罗迪的婴儿洗澡时。然而, 自从 Esto es Guerra 的成员开始与现实男孩建立浪漫关系以来，由于他们之间的紧张关系，他们之间没有一个人相邻，而他的前任应该是她的朋友。

一切似乎都表明，卢西亚娜（Luciana）是在金发碧眼的影响者决定退休后才参加活动的。这可以在当天上传的Instagram故事中得到证明。在弗拉维亚宣布要离开之后，卢西亚娜开始上传照片，帕特里西奥正在享受庆祝活动。

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

为什么帕特里西奥·帕罗迪和露西亚娜·福斯特从未正式宣布恋情？

尽管他们在帕拉卡斯（Paracas）的一间公寓里出演了接吻，但模特们并没有公开表示他们是一对夫妇。这并不是在社交网络上不被人看到的障碍。但是他们为什么不把他们的关系正式化?

勇士队长在接受Estás en Todas采访时表示，他 没有与Luciana Fuster的关系正式化，因为尽管他被认为是媒体人物，但他没有义务向追随者展示自己的感性生活 。

“我不必出去说对方想让我说的话，而不是在他想要的时候、怎么说或在哪里说的话。领导这种关系的人是露西亚娜和我。如果我们决定将它拒之门外是因为我们不想暴露它超出我们想要的范围，那么就必须尊重它。我们是公众人物，我们展示我们想要展示的东西，” 他说。

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