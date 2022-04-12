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星期二 12 四月 2022
奇諾

奥兰塔·乌马拉和纳丁·埃雷迪亚：对两人的口头审判将于4月18日星期一继续进行

总检察长办公室要求取消将前总统的三座建筑物转让给他当时最小的女儿伊拉里·乌马拉·埃雷迪亚（Illary Humala Heredia）的决定。

Newsroom Infobae

12 四月 2022

针对前总统奥兰塔·乌马拉、他的妻子纳丁·埃雷迪亚等人的洗钱罪口头听证会将于本周一，4月18日继续在高级特别刑事法院（CSN）第三合议刑事法院审理 L ava Jato

在周一的听证会上，由学院院长内科·科罗纳多（Nayko Coronado）主持，总检察长办公室作了演讲，要求将前总统的三座建筑物转让给他当时最小的女儿伊拉里·乌马拉·埃雷迪亚（Illary Humala Heredia）无效。

4 月 18 日听证会

奈科·科罗纳多（Nayko Coronado）表示，4月18日的听证会将首先提供新的证据，证明前总统的三处财产转让给他的女儿无效。

他还报告说，周二19会议将从检察官办公室提供的证人陈述开始；其中包括前国会议员何塞·维加和阿尔瓦罗·古铁雷斯；以及前总统亚历杭德罗·托莱多和佩德罗·巴勃罗·库钦基；除其他外。

已调查

在L ava Jato案的框架内进行的这一洗钱过程中，共有9人受到调查。

除乌马拉和埃雷迪亚外，法院还下令伊兰·埃雷迪亚·阿拉尔孔、罗西奥·德尔·卡门·卡尔德隆·维纳泰亚、安东尼娅·阿拉尔孔·库巴斯和马里奥·托雷斯·阿里亚加出席审判听证会。

同样，马丁·贝朗德·洛西奥，玛丽贝尔·阿梅利塔·维拉·阿雷瓦洛，埃拉迪奥·梅戈·格瓦拉，卡洛斯·加布里埃尔·阿雷纳斯·戈麦斯·桑切斯和圣地亚哥·加斯塔尼亚杜伊。

其中还包括 Todo Graph SAC 公司和秘鲁民族主义党。

他们要求入狱 10 年

应该指出的是，赫尔曼·华雷斯法官当然要求对前总统奥良塔·乌马拉和前第一夫人纳丁·埃雷迪亚判处十年监禁2006年总统竞选活动中的非法资助。

这对夫妇被指控犯有洗钱罪，分为三个部分：2006年的总统竞选活动，2011年的竞选活动和从非法来源隐瞒资金。

在第一种情况下，据信乌马拉通过威廉·查韦斯·阿尔坎塔拉联系了当时的委内瑞拉总统雨果·查韦斯。原因是他通过资助 2005 年 10 月成立的国民党来支持 “由他的兄弟亚历克西斯奥兰塔·乌马拉、纳丁·埃雷迪亚和他的父亲” 创立的国民党。

根据指控，“这笔钱来自委内瑞拉国库。那笔钱是非法来源的。”

乌马拉和埃雷迪亚本来会同意人民政治部89的意见，即伊兰·埃雷迪亚应该负责该联盟的经济管理。因此，“他们收到了9.2万美元，但竞选费用为600万美元。”

“在2006年的竞选活动中，这笔非法资金被用于竞选费用。这笔非法资金被洗掉了，剩下的钱被用来购买商品。（...）检察官阿托切·赫尔曼·华雷斯 2 月份表示，纳丁·埃雷迪亚购买了房屋、银行产品、车辆和一家公司 Todo Graph 的注册成立。

检察官指责乌马拉通过Kaysamak公司秘密地将这笔钱转换并存入秘鲁，并受信任的委托人。为了支持这些指控，华雷斯告诉证词，他们将证明委内瑞拉有资金用于2006年的竞选活动。此外，作为证人的是前总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基和亚历杭德罗·托莱多。

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