奥兰塔·乌马拉和纳丁·埃雷迪亚：对两人的口头审判将于4月18日星期一继续进行

针对前总统奥兰塔·乌马拉、他的妻子纳丁·埃雷迪亚等人的洗钱罪口头听证会将于本周一，4月18日继续在高级特别刑事法院（CSN）第三合议刑事法院审理 L ava Jato 案。

在周一的听证会上，由学院院长内科·科罗纳多（Nayko Coronado）主持，总检察长办公室作了演讲，要求将前总统的三座建筑物转让给他当时最小的女儿伊拉里·乌马拉·埃雷迪亚（Illary Humala Heredia）无效。

4 月 18 日听证会

奈科·科罗纳多（Nayko Coronado）表示，4月18日的听证会将首先提供新的证据，证明前总统的三处财产转让给他的女儿无效。

他还报告说，周二19会议将从检察官办公室提供的证人陈述开始；其中包括前国会议员何塞·维加和阿尔瓦罗·古铁雷斯；以及前总统亚历杭德罗·托莱多和佩德罗·巴勃罗·库钦基；除其他外。

已调查

在L ava Jato案的框架内进行的这一洗钱过程中，共有9人受到调查。

除乌马拉和埃雷迪亚外，法院还下令伊兰·埃雷迪亚·阿拉尔孔、罗西奥·德尔·卡门·卡尔德隆·维纳泰亚、安东尼娅·阿拉尔孔·库巴斯和马里奥·托雷斯·阿里亚加出席审判听证会。

同样，马丁·贝朗德·洛西奥，玛丽贝尔·阿梅利塔·维拉·阿雷瓦洛，埃拉迪奥·梅戈·格瓦拉，卡洛斯·加布里埃尔·阿雷纳斯·戈麦斯·桑切斯和圣地亚哥·加斯塔尼亚杜伊。

其中还包括 Todo Graph SAC 公司和秘鲁民族主义党。

他们要求入狱 10 年

应该指出的是，赫尔曼·华雷斯法官当然要求对前总统奥良塔·乌马拉和前第一夫人纳丁·埃雷迪亚判处十年监禁2006年总统竞选活动中的非法资助。

这对夫妇被指控犯有洗钱罪，分为三个部分：2006年的总统竞选活动，2011年的竞选活动和从非法来源隐瞒资金。

在第一种情况下，据信乌马拉通过威廉·查韦斯·阿尔坎塔拉联系了当时的委内瑞拉总统雨果·查韦斯。原因是他通过资助 2005 年 10 月成立的国民党来支持 “由他的兄弟亚历克西斯奥兰塔·乌马拉、纳丁·埃雷迪亚和他的父亲” 创立的国民党。

根据指控，“这笔钱来自委内瑞拉国库。那笔钱是非法来源的。”

乌马拉和埃雷迪亚本来会同意人民政治部89的意见，即伊兰·埃雷迪亚应该负责该联盟的经济管理。因此，“他们收到了9.2万美元，但竞选费用为600万美元。”

“在2006年的竞选活动中，这笔非法资金被用于竞选费用。这笔非法资金被洗掉了，剩下的钱被用来购买商品。（...）检察官阿托切·赫尔曼·华雷斯 2 月份表示，纳丁·埃雷迪亚购买了房屋、银行产品、车辆和一家公司 Todo Graph 的注册成立。

检察官指责乌马拉通过Kaysamak公司秘密地将这笔钱转换并存入秘鲁，并受信任的委托人。为了支持这些指控，华雷斯告诉证词，他们将证明委内瑞拉有资金用于2006年的竞选活动。此外，作为证人的是前总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基和亚历杭德罗·托莱多。

继续阅读