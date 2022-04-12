迁移：护照护理初期的混乱和索赔

移民办公室开始护理时的混乱和动荡 | 视频：RPP TV

人们开始关注布雷尼亚国家移民监督局的总部，但是在数十人声称那些不在48小时内旅行的人遭到拒绝之后，混乱立即占据了这个地方。警察必须进行干预才能维持秩序，但投诉和抗议并不止于此。

根据AméricaTV的消息，自昨晚以来，已有数百人在排队，但是当他们进入处理旅行证件时，他们被告知必须在明天，星期三或今天下午5点返回才能得到照顾，但是许多人因为担心失踪而需要注意。他们的航班就像昨天在豪尔赫·查韦斯机场发生的那样，那里有数十名旅客因为没有及时拿到护照而错过了航班。

当场，有几个人还报告说，排行被卖给家庭，这使那些真正需要护照的人的情况变得复杂。

今天，Migraciones将参加预定的约会，需要处理紧急护照的人以及在接下来的 48 小时内旅行的人。其他没有预约或没有紧急情况的人将无法进入迁移总部。

“他们告诉我他们今天可以参加，因为昨天他们告诉我我已经饱和了。我走到门口，他们告诉我不会有优惠”，一位教授说。

昨天，尽管豪尔赫·查韦斯机场重新受到关注，但在一批紧急护照抵达后，许多有航班登机的公民和全家无法旅行，也无法获得必要的搬家证件。

到目前为止，唯一发表意见的航空公司是拉美航空公司，该公司报告说，由于这个问题，它不会向客户收取任何形式的罚款。

国家移民监管局表示，“由于长假的临近引起了对护照的需求，本届政府设法在今年的签约提供商预先交付旅行证件之前获得了旅行证件，该文件将于今天发送给我们各个总部。”

他们强调：“同样，到2022年7月，我们将总共收到70万本护照，以满足今年公民的需求。”

他们说：“国家移民监管局就豪尔赫·查韦斯国际机场和总部发生的事件向公民道歉，并确保在没有重大问题的情况下对公民进行正确的护理。”

缺少护照

自今年1月以来，有人警告说，即使预定的约会晚了六个月，Migraciones也无法按时交付护照，因此，要立即访问该文件，有必要出示旅行票，从而在同一机场处理紧急文件，但是昨天这也失败了。

移民局负责人豪尔赫·费尔南德斯（JorgeFernández）表示，该系统的故障是由于2014年收购的系统的年代久远，他们要求MEF进行投资项目以收购新系统。

尽管如此，费尔南德斯还是保证，这70万本新获得的护照将分批运抵今年7月。

Comex-Peru总经理杰西卡·卢纳（Jessica Luna）昨天在机场和移民中心发生的事情对任命没有经验且职位不稳定的官员做出了回应，因为最近几个月我们有三名总监，还不包括四位内政部长。

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