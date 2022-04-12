迁移 Breña 总部将仅在 48 小时内为搭乘定期航班的旅客提供服务

从移民中心办公室的凌晨可以看到大量的排队、混乱和抱怨，那里有数十人想去那里处理这份文件是为了毫无问题地离开该国，但许多人没有这样做。

根据Latina早间节目，一些用户睡在布雷尼亚区的这个总部的前面，以达到配额并能够管理他们的护照。起初可以注意到，老年人和孕妇被收容。但是，许多人开始抱怨，因为他们从凌晨1点起就到达并阻止他们进入。

投诉发生后，在电视摄像机前，一名移民工作人员解释说，许多人没有入境，因为他们的航班没有在48小时内安排。“程序就是程序，它们是在48小时之前和24小时之前。我们一直在为他们服务，” 他说。

由于大量人员涌入并避免骚乱，秘鲁国家警察（PNP）的人员赶来维持秩序，从而更好地组织公民，尤其是要记住我们仍处于大流行之中，必须维持协议。

在传播的图像中，你可以看到在西班牙大道、Jirón Huaraz 和 Arequipa Avenue 上排着大批人。他们中的许多人 没有被考虑在内，因为他们的航班不是在 48 或 24 小时内安排的。 此外，目前尚不清楚本周二将交付多少本护照。

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

系统故障、投诉和拥挤

情况并没有太大变化，因为你还记得，上周一有很多人抱怨说他们无法在豪尔赫拿到护照查韦斯机场（Chavez Airport）解决了迁移系统的问题，该系统并没有 “提取” 必须旅行并因此管理此文档的用户的个人数据。

移民局局长何塞·费尔南多·马丁内斯（JoséFernandoMartínez）表示，这个问题已经影响了系统，在短短几秒钟内就崩溃了。但是，他表示，这种情况将在白天有所改善，使他的系统正规化。

他说：“发生的事情是，由于长假造成的超负荷，该系统无法识别护照簿；但是，必须在几个小时内对此进行正规化。”

但是，人们并没有对这个案子表现出烦恼和不适，也没有拖延他们的文件。

“问题是从昨天开始出现的，因为自昨天早上以来，我们一直在那里待了12个多小时，等着他们来看我们，直到晚上9点，他们才拿走了我们的指纹和照片。然后，他们告诉我们在4小时内返回，我们回来了，护照还没准备好，” 一位受影响的乘客说。

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

移民崩溃后动议引用查瓦里部长的话

内政部长阿方索·查瓦里（Alfonso Chávarry）将通过人民行动党提出的动议被传唤，以解释讨论拖延发放护照之后的移民问题.

“邀请内政部长阿方索·查瓦里出席共和国国会，并就移民部门正在实施的解决办法向全国代表说明情况，以克服签发和发放旅客护照的问题，并向我们解释，因为它源于这个问题”，阅读了社交网络上发布的文件。

值得一提的是，在就此问题进行咨询时，查瓦里向他保证，他已经意识到，并且他的投资组合已经协调解决了这个引起旅行者抱怨的僵局 。

Moción contra Alfonso Chávarry

他说：“它将得到管理，今天（星期一11）将得到处理，以解决你的问题，否则我将要求移民局局长和机场的工作人员负责这个营地。”

他还解释说，印刷系统出现故障。“我刚刚向人们解释说，今天主必须解决他们的问题。系统出现了故障，这正是我所看到的。”

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