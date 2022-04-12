AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期二 12 四月 2022
奇諾

迁移 Breña 总部将仅在 48 小时内为搭乘定期航班的旅客提供服务

已采取行动，优先考虑即将完成航班的乘客。

Newsroom Infobae

12 四月 2022

移民中心办公室的凌晨可以看到大量的排队、混乱和抱怨，那里有数十人想去那里处理这份文件是为了毫无问题地离开该国，但许多人没有这样做。

根据Latina早间节目，一些用户睡在布雷尼亚区的这个总部的前面，以达到配额并能够管理他们的护照。起初可以注意到，老年人和孕妇被收容。但是，许多人开始抱怨，因为他们从凌晨1点起就到达并阻止他们进入。

投诉发生后，在电视摄像机前，一名移民工作人员解释说，许多人没有入境，因为他们的航班没有在48小时内安排。“程序就是程序，它们是在48小时之前和24小时之前。我们一直在为他们服务，” 他说。

由于大量人员涌入并避免骚乱，秘鲁国家警察（PNP）的人员赶来维持秩序，从而更好地组织公民，尤其是要记住我们仍处于大流行之中，必须维持协议。

在传播的图像中，你可以看到在西班牙大道、Jirón Huaraz 和 Arequipa Avenue 上排着大批人。他们中的许多人没有被考虑在内，因为他们的航班不是在 48 或 24 小时内安排的。此外，目前尚不清楚本周二将交付多少本护照。

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.
Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

系统故障、投诉和拥挤

情况并没有太大变化，因为你还记得，上周一有很多人抱怨说他们无法在豪尔赫拿到护照查韦斯机场（Chavez Airport）解决了迁移系统的问题，该系统并没有 “提取” 必须旅行并因此管理此文档的用户的个人数据。

移民局局长何塞·费尔南多·马丁内斯（JoséFernandoMartínez）表示，这个问题已经影响了系统，在短短几秒钟内就崩溃了。但是，他表示，这种情况将在白天有所改善，使他的系统正规化。

他说：“发生的事情是，由于长假造成的超负荷，该系统无法识别护照簿；但是，必须在几个小时内对此进行正规化。”

但是，人们并没有对这个案子表现出烦恼和不适，也没有拖延他们的文件。

“问题是从昨天开始出现的，因为自昨天早上以来，我们一直在那里待了12个多小时，等着他们来看我们，直到晚上9点，他们才拿走了我们的指纹和照片。然后，他们告诉我们在4小时内返回，我们回来了，护照还没准备好，” 一位受影响的乘客说。

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia
Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

移民崩溃后动议引用查瓦里部长的话

内政部长阿方索·查瓦里（Alfonso Chávarry）将通过人民行动党提出的动议被传唤，以解释讨论拖延发放护照之后的移民问题.

“邀请内政部长阿方索·查瓦里出席共和国国会，并就移民部门正在实施的解决办法向全国代表说明情况，以克服签发和发放旅客护照的问题，并向我们解释，因为它源于这个问题”，阅读了社交网络上发布的文件。

值得一提的是，在就此问题进行咨询时，查瓦里向他保证，他已经意识到，并且他的投资组合已经协调解决了这个引起旅行者抱怨的僵局

Moción contra Alfonso Chávarry
Moción contra Alfonso Chávarry

他说：“它将得到管理，今天（星期一11）将得到处理，以解决你的问题，否则我将要求移民局局长和机场的工作人员负责这个营地。”

他还解释说，印刷系统出现故障。“我刚刚向人们解释说，今天主必须解决他们的问题。系统出现了故障，这正是我所看到的。”

继续阅读

Fonavi 的回归：尽管有 2012 年 TC 决议，国会的提案是否可行？
佩德罗·卡斯蒂略：卡雷利姆·洛佩斯本来可以组织和资助总统生日聚会的一部分
错过航班的罚款：支付多少费用指南