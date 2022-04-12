玛莎·希加雷达否认刘易斯·豪斯对亚内特·加西亚的不忠：“我们花了几个月的时间互相认识”

事实证明，玛莎·希加雷达（Martha Higareda）和刘易斯·豪斯（Lewis Howes）有着牢固的恋爱关系，尽管自从他们在一起以来出现了各种各样的谣言.

从一开始就困扰着他们的是有传言说，这位前职业足球运动员离开了他的前搭档亚内特·加西亚（YanetGarcía），因为我向您介绍劳拉（Laura）的女演员不忠的中间。

当亚内特说，两周后他在刘易斯结束比赛时，他已经和玛莎一起在图卢姆了，这场争议变得更加激烈。阿玛特·杜勒（Amarte Duele）的主角并没有保持沉默，并在 Venga la Alegría 的一次旧采访中被判处她与运动员的恋情并不是那样出现的。

“我这样说真是太可悲了，因为那显然不是真的。刘易斯是一个非常不可或缺的人，每当他有恋爱关系时，他都会和那个人在一起，并保持这种关系 [...]我觉得她讲这个故事很奇怪，因为，所以我可以用她所有的歌词说出来：“这是个谎言”，他当时宣称。

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

这位女演员正是从她的 Instagram 帐户中敞开心heart并分享了这一点，然后才与现任伴侣建立浪漫关系。, 他们首先决定花时间在一起，互相认识.

“自从我们第一次 “你好，非常高兴” @lewishowes 以来，我花了几个月的时间作为朋友互相认识，以了解我们是否拥有相同的价值观、愿景和生活方式。这种一致性成为我们关系基础的重要组成部分，” 他开始说。

在分享的照片中，可以看到她非常爱上刘易斯，而他们在一起分享美好时光。

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

“我的父母总是告诉我，花点时间去认识这个人作为朋友，通常我不会听。有时候，我们坠入爱河而没有问自己什么大问题，让自己被一开始的化学反应所迷惑。然后，当你发现自己没有对齐时，你开始想 “工作” 与 “领带” 的关系，以使其起作用。或者，当红色警报开始出现时，你会忽略它们，因为你与该人有化学联系，” 他补充说。

在这方面，Higareda说，他们共同采取的第一步之一就是了解他们的教育和方式看到生活是合乎情调的。

“自去年六月以来，刘易斯和我决定探索一条人迹罕至的道路，那就是花几个月的时间互相了解并谈论这些问题。价值观、愿景和生活方式打开。在开始恋爱关系之前很脆弱, 当您遇到一个好朋友时，我们遇到了好朋友，您会感到化学反应，但不要让自己被它迷住, 相当有意识地，您会好奇地观察对方并按原样接受它, 看看它是否与您一致，反之亦然, “他说.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

最后，他补充说，他不同意那些建立关系并想改变他人生活方式的人的看法。

“因为强迫或想要改变对方，正如我的治疗师 @nildachiaraviglio 所说的那样 “非常激进” 你们当中谁处于以友谊为基础的关系中，这种友谊使事情容易流动？在开始恋爱之前，你们当中谁投票问自己这些问题？”，他总结道。

鉴于此，反应很快就到来了，刘易斯向艺术家发出了简短但强烈的信息。

他写道：“我非常感谢你以及我们如何开始恋爱关系，爱。”

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