马琳·勒庞说，如果她赢得法国大选，她将寻求改变欧盟的规则。

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, talks with a supporter, as she campaigns the day after the first round of the 2022 French presidential election where Le Pen ended in second place, in Soucy, France, April 11, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

马琳·勒庞（Marine Le Pen）保证，她不想将法国从欧元区或欧盟（EU）中撤出，但坚持认为法国目前的运作是 “不民主的”，如果法国赢得法国总统选举，她希望每个国家都能够决定自己的规则，而不是从布鲁塞尔强加给他们.

本周二在接受@@ 法国极右翼领导人法国国际米兰采访时说：“绝大多数法国人不希望现在存在的欧盟，” 他说，24日将与现任国家元首伊曼纽尔·马克龙争议未来五年的总统任期。

他指责欧盟采取 “反民主” 行动和 “勒索” 成员国，并表示，如果欧盟到达爱丽舍大街，他的意愿就是 “将其从非常意识形态的政策中转移出去，以尊重欧洲人民”。

他通过共同农业政策（CAP）举例说明了这种批评，根据他的分析，该政策导致产量下降，即使在乌克兰战争导致农业原材料短缺的新情况下，这种情况仍未得到纠正。

他认为，欧盟应该是一个 “合作” 的空间，例如允许创建飞机制造商空中客车公司或太空财团Arianespace的空间。但是，欧盟不能 “违背人民的意愿” 将任何决定强加给各国。

FOTO DE ARCHIVO: Marine Le Pen, líder del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2022, pronuncia un discurso tras anunciarse los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, en París, Francia, el 10 de abril de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol REUTERS

当被问及这些提议实际上是否意味着法国退出欧盟时，她否认了这一点，并保证自己 “没有隐藏的项目”。在2017年的总统竞选中，他主张法国退出欧元区，但他已经辞职，这是一场温和的运动，他取消了一些最极端的提议。

勒庞还拒绝了想要结束单一市场和产品自由流动的指控，他指出，他希望法国和其他国家能够建立控制机制来打击食品欺诈等欺诈行为。

他辩称：“以自由流动为借口，我们不核实任何产品。”他补充说，“法国必须监控可能具有欺诈性的作品”，“欧盟也应该这样做”。

Marine Le Pen y Vladimir Putin (Reuters)

这位极右翼领导人过去曾在意识形态和战略上与弗拉基米尔·普京政权保持亲密关系。她说，她现在主张维持对莫斯科的乌克兰战争的制裁，但不支持与能源有关的制裁，因为这会影响法国人的购买力。

此外，他重申，他打算将法国从欧洲电力市场中除名，以便法国能够完全受益于其核电厂，这些核电厂的发电量比其他国家生产的要便宜。

（来自 EFE 的信息）

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