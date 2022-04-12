玛丽亚·皮亚·科佩洛向彼得·法哈多保证，彼得·法哈多写信给她，要求她在战斗后出现在脑电图中

玛丽亚·皮亚·科佩洛继续面对 Esto es Guerra 的制片人，彼得·法哈多。你还记得，这一切始于主持人现场抱怨说，最近几周他们没有给她口气该节目，自从他与真人秀节目负责人发生争执以来，他们就把她留在一边。

从那以后，他再也没有与她交谈，也没有被邀请参加任何会议，他还澄清说，他不知道自己对她不高兴的原因。因此，关于主持人可能辞职的谣言开始浮出水面。

但是，4月11日，玛丽亚·皮亚·科佩洛（MaríaPia Copello）惊讶地透露，是制片人打电话给她，这样她就不会离开真人秀并继续与她一起工作。这发生在她和她的伴侣约翰娜·圣米格尔（Johanna San Miguel）每天经历的经典冲突中。

“我想抱怨的任何事情我都必须对摄像机做，因为这里没人给我一个球。我向制片人抱怨但他不在乎。我不知道该找谁了。” 这位有影响力的人开始说引起了她的驾驶二人组的愤慨，因为她说自己扮演 “受害者”。

另外，在看到彼得·法哈多（Peter Fajardo）指出他并不真正认识玛丽亚·皮亚·科佩洛（MaríaPia Copello）并重申自己正在与她战斗的报道后，“喜欢” 和 “独自跳舞” 的翻译笑着透露，她是应制片人的要求在本周一的演出中。

“如果我今天（4月11日）出现在这里，那是因为他（彼得）给我写信，因为如果他星期五不给我写信，我就不会在这里，” 这位也是孩子们的艺人说，要求他的手机显示通话和谈话的历史，这将证实她的说法。

应该指出的是，这位喜剧演员曾经评论说，法哈多对玛丽亚·皮亚（MaríaPia）不满意，因为她没有听从她给他的任何命令，导致他们与时俱进。

请记住，两者都表现出牢固的友好关系，因为近年来，两人一起分享了生日，有时还看到他们与其他朋友一起度过了愉快的时光。

玛丽亚·皮亚·科佩洛说，彼得·法哈多写信给她，要求她在战斗后出现在脑电图中。视频：美国电视台

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