玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦将库拉普的破坏归咎于文化部和旅游部

Acción Popular 议员通过她的 Twitter 帐户证明了她的愤慨，因为她认为部长亚历杭德罗·萨拉斯（MinCUL）和罗伯托·桑切斯（Mincetur） 更关心捍卫 “行政部门的无能””，而不是保护国家遗产。

“面对摧毁奎拉普纪念碑的事件，Mincetur和Mincul的无所作为令人愤慨。萨拉斯部长不应该接受面试来证明行政部门的无能是正当的，而必须照顾秘鲁的遗产。Misrule 损害了库拉普堡垒，” 阿尔瓦·普列托在推特上说。

Tuit de María del Carmen Alva.

关心的总统

文化部负责人今天上午前往库拉普考古综合体对最近几天发生的山体滑坡进行评估，根据他的声明，佩德罗·卡斯蒂略总统对局势感到担忧。

他告诉秘鲁电视台 ：“佩德罗·卡斯蒂略总统对局势非常担忧，他已要求我们报告我们将要展示的局势，当然，明天我们还将向国会回应与库拉普局势相对应的情况。”

前夕，亚历杭德罗·萨拉斯（Alejandro Salas）谈到了库拉普（Kuelap）围墙的两次倒塌，并指出 “它不会掉落”。

“我们将适当地恢复Kuelap，我们将恢复被遗弃多年的文化部分。让秘鲁人民保持冷静，佩德罗·卡斯蒂略政府对文化部的承诺旨在恢复奎拉普。库拉普不会倒下，” 萨拉斯部长说。

他还表示，他的管理层在2月份宣布该地点为紧急状态，因为 “已经有证据表明，11月和2月的潮湿和雨水以及两次大地运动都导致这座堡垒的结构被削弱。”

此外，他保证将140,000只鞋底转移到亚马逊的分散单位进行这些工作，他们成立了一个工作组，负责Kuelap的考古恢复。

“我的管理层在上任11天后宣布库拉普为紧急状态，因为已经有证据表明，2021年11月和今年2月发生的潮湿和降雨以及两次大地运动都导致这座堡垒的结构被削弱，”萨拉斯说。

在 Kuelap 要塞中倒塌。视频：N 频道

缆车暂停

由于倒塌影响了上述纪念碑（亚马孙的主要旅游景点）的围墙，通往库埃拉普（Kuélap）考古建筑群的缆车服务暂停。

这是由 Telecabinas Kuélap S.A. 报道的，该公司通过在其官方 Facebook 帐户上发布的声明来管理这项服务。他说：“我们通知你，由于库拉普考古纪念碑的关闭，明天（今天）将不会引起注意。”

Kuélap Gondolas的管理人员MartínCieza Medina在其位于缆车出发地廷戈区的办公室确认了这项措施。“之所以下令关闭该服务，是因为由于围墙倒塌，考古现场没有任何人照顾。我们依靠库拉普提供的护理，” 他说。

他辩称，Kuelap的关闭对他们造成了伤害，因为他们期望在复活节的这个漫长假期中，会有大量游客抵达。Cieza说 ：“旅游服务提供商也受到了这种紧急情况的影响。”

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