拉莫利纳：被谋杀的造型师的亲属试图私刑犯罪嫌疑人

有暴力！被谋杀的造型师哈维尔·保卡·塞尔达（Javier Pauca Serda）（55 岁）的一群亲戚和朋友在拉莫利纳（La Molina）残酷地袭击了三名用石块、砖头和殴打进行可怕谋杀的嫌疑人。这些被带到那个地方进行警察调查并重现发生的事情。

犯罪嫌疑人路易斯·波帕扬（19岁），曼努埃尔·奥卡尼亚（29岁）和奥马尔·瓦曼（19岁）受到来自Depincri La Molina的几个警察队的严密守卫，于下午4点30分被带到穆萨第三区的造型师家中。警方的诉讼程序在造型师的大楼里闭门造车大约花了三个小时。

同时，在大楼的郊区，数十名美容专业人士的亲戚、朋友和邻居聚集在一起，大声疾呼，要求对凶手判处最高无期徒刑。

直到晚上 7 点半，所有调查都完成了，嫌疑人被带出房屋转移到警车上。正是在那里，愤怒的丧亲者和哈维尔·保卡的朋友们用石头、宫殿和砖块猛烈抨击被指控的犯罪者。“死！。这些混蛋必须被判终身监禁。” 他们说，当一群人猛扑警察并设法殴打受试者时。

但是，在重新制作警方面前的事件时，三名被拘留者说，在拉莫利纳谋杀案发生前一天参加了与造型师哈维尔·保卡·塞尔纳（56 岁）的会面后，他们指控了第四个名叫 “乔迪” 的人，他是辛迪加的肇事者犯罪。据 90 Matinal 报道，这四人出现在谋杀案发生后拍摄的照片中。

参与谋杀并被拘留的三人是：耶苏斯·曼努埃尔·奥卡尼亚·莫罗特、奥马尔·奥古斯托·瓦曼·安赫莱斯和路易斯·温贝托·波帕兰。当他们在 Tomás Valle 下落附近接受手术时，Independencia 携带了受害者的手机和其他物品。

即使在独立区，警方也发现了造型师的废弃货车。

拉蒂纳的报告显示，一名警察与一名被拘留者进行了简短的对话，后者声称当他离开拉莫利纳的房子时，哈维尔·保卡还活着，最后一个离开家的人是'Jordi。'

“他告诉我们'去吧'，老板。他最后出来了，老板，我们什么都不知道，” 他告诉特工特纳。后来，在其他视频中，另外两名涉案的被拘留者也指责 “乔迪” 是造型师谋杀案的策划者。

这位 56 岁的造型师哈维尔·路易斯·保卡·塞尔达（Javier Luis Pauca Serda）在家中被野蛮杀害，因为上周四晚上，受害者的尸体被姐姐绑起来并割伤脖子。

最后，一位身分被保留的邻居的证词表明，那天晚上她听到了造型师与其他人之间的讨论。但是，他补充说，在周三晚上 9:30 左右，有响亮的音乐报道。

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