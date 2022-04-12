新任卫生部长豪尔赫·洛佩斯·佩尼亚（Jorge LópezPeña）：“仍然必须使用口罩”

尽管 COVID-19 感染和死亡人数处于近来的最低水平，但新任卫生部长说，豪尔赫·洛佩斯·佩尼亚（JorgeLópezPeña）暂时排除了在全国各地的公共场所强制使用口罩的可能性。

他在莱恩达斯公园（Parque de las Leyendas）的一次活动中说：“根据美国国家卫生与流行病学研究所（INS）的研究，口罩还不会被摘下，我们做不到。”

INS 要求继续戴口罩

取代受审查的埃尔南·孔多里的新任卫生负责人提到了移民局的建议，即由于第三剂 COVID-19 疫苗的使用率低以及存在亚变异体，秘鲁在开放和封闭场所仍应强制使用口罩的病毒。

美国国家卫生研究院（INS）负责人维克多·苏亚雷斯周一告诉RPP，秘鲁有 49％的人接种了第三剂疫苗，但各地区之间的差距也很大。

“全国范围的覆盖范围并不相同。苏亚雷斯说，我们需要增加这一水平，以便能够安心地开始放松某些措施，例如在开放空间使用口罩而不拥挤。”

此外，他说，在放松生物安全措施之前，提高 COVID-19 新变种（例如 OMICRON BA.2）的发病率是要考虑的另一个重要因素。他表示，BA.2的传染性将比今年1月引起第三波浪潮的变体BA.1的传染性高30％。

“最初，我们每周要做大约250个样本。这意味着 BA.2 一开始是孤立的病例，样本不到1％。在上周，它已经相当于5％。他说，每隔一两周，病例数就会增加一倍BA.2 英寸。

学校容量

至于学校开放100％的容量，苏亚雷斯说，这取决于儿童疫苗接种的进展以及对学校人口病例增加的监测。但他强调说，开课后，“与开学有关的案件没有增加。”

MINSA和医学院见面

周一，卫生部（Minsa）和秘鲁医学院（CMP）的当局举行会议，以促进国家卫生委员会（CNS）的建立，通过该委员会，他们将能够共同做出决定并解决主要的健康问题的国家。

会议期间，卫生部长豪尔赫·洛佩斯和 CMP 院长劳尔·乌尔奎佐协调了不同的行动，以加强 COVID-19 疫苗接种和其他疾病，以及改善不同卫生机构的基础设施、设备和人力资源全国。

豪尔赫·洛佩斯说：“这将使我们能够评估疫情所忽视的各种问题和疾病，因为这两年他致力于应对 COVID-19，” 豪尔赫·洛佩斯说，并强调说，CMP与秘鲁医学联合会之间的这些会议加强了Minsa，因为它使我们能够以全球方式了解该行业的需求。

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