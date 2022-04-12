日本使用组合变体Ómicron XE检测到首例COVID病例

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

日本卫生部报告说，日本在3月26日从美国东京成田机场降落的一名无症状妇女中发现了首例带有Ómicron XE变异体的COVID病例。

这位三十多岁的妇女接受了辉瑞公司开发的两剂covid-19疫苗的时间表，没有症状，已开始接受监管阴性测试以进入亚洲国家，但她在机场的测试显示出阳性结果。

根据当局提供的信息，病人被隔离在政府当局指定的住所中，直到她完成隔离。

美国国家疾病研究所的基因测序分析确定，雌性样本与omicron XE变异体相对应，omicron XE变异体是原始菌株BA.1和BA.2亚变异的组合，发生在某人同时感染两者时，它更具传染性，尽管它具有严重程度正在研究中。

“有必要收集更多信息，以确定其传播特征和疾病的严重程度。日本政府发言人 Hirokazu Matsuno 今天在新闻发布会上被问及时说，我们将密切监视这种突变的动向并进行测试，同时查看科学信息并观察其他国家的情况。”

松野表示，尽管他们将保持警惕，但该病例已在机场被发现，“但在日本尚未在社区层面被发现”。

松野说，在3月中旬取消了反covid措施之后，日本群岛 “目前正处于向正常状态过渡的时期”。松野保证，当局正在关注该国疫情的演变，该国covid病例的减少停滞不前。

日本上周记录了超过33.7万例新的covid病例，比前一例略有增加。

自疫情开始以来，该国已记录了超过700万例与该病原体有关的感染和28,697例死亡。

去年 1 月，omicron XE 联合变种在英国首次被发现。截至4月5日，该国已发现约1,100例这种变异病例，不到该国感染病例的1％。

（来自 EFE 的信息）

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