墨西哥的国际旅游业反弹：2月份同比增长65.1％

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

美国国家统计与地理研究所（Inegi）报道，去年2月，墨西哥接待的国际游客比2021年同月增加了65.1％，这仍然是冠状病毒大流行的标志。

墨西哥从2021年2月的159万外国游客增加到今年第二个月的262万人。

但是，如果将2020年第二个月的数字为376万，则仍将大幅下降约30.3％。

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

增长@@ 的主要是乘飞机抵达的游客，到2021年2月，他们仅代表69.8万人，而在2022年同月，约有178万旅客，增长了155.5％。

另一方面，2月份边境游客同比下降5.9％，至836,474名旅客。

数据反映了 COVID-19 大流行演变的影响，迄今为止，墨西哥是世界上受影响最严重的国家之一，该疾病已造成近573万人感染，超过32.3万人死亡。

2022年2月，旅游总支出同比飙升164.7％，从7.991亿美元增至2亿1.156亿美元。

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

如果我们将去年2月的数字与2020年同月的数字进行比较，则目前的数字将减少约2.2亿美元。

每位游客的平均消费同比增长从2021年2月的23 5美元增加到2022年第二个月的457美元，增长了 94.5％。

值得注意的是，与2020年的数据相比，2022年2月的平均游客支出甚至高出58.6％，当时为288.2美元。

2021年期间，墨西哥有3190万国际游客，比2020年增加31.3％。

来自国际游客的外汇收入为1.9亿7.956亿美元。

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

旅游部（Sectur）估计，2022年将有超过4000万国际游客抵达。

根据政府的估计，直到冠状病毒健康危机爆发之前，墨西哥的旅游业GDP占2019年全国国内生产总值（GDP）的8.6％，截至2021年为7.1％，到2022年将达到8.3％。

即便如此，墨西哥在2020年仍是世界访问量第三大的国家，这是由于该国旅游区采取灵活的卫生措施而出现的短期现象。

墨西哥在2019年巩固了自己的地位，成为世界上访问量最大的10个国家之一，有超过45万国际游客留下了245.63亿美元，年增长率为9％。

EFE

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