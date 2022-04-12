墨西哥的国际旅游业反弹：2月份同比增长65.1％

美国国家统计与地理研究所（Inegi）报道，去年2月，墨西哥接待的国际游客比2021年同月增加了65.1％，这仍然是冠状病毒大流行的标志。
墨西哥从2021年2月的159万外国游客增加到今年第二个月的262万人。
但是，如果将2020年第二个月的数字为376万，则仍将大幅下降约30.3％。
增长@@ 的主要是乘飞机抵达的游客，到2021年2月，他们仅代表69.8万人，而在2022年同月，约有178万旅客，增长了155.5％。
另一方面，2月份边境游客同比下降5.9％，至836,474名旅客。
数据反映了 COVID-19 大流行演变的影响，迄今为止，墨西哥是世界上受影响最严重的国家之一，该疾病已造成近573万人感染，超过32.3万人死亡。
2022年2月，旅游总支出同比飙升164.7％，从7.991亿美元增至2亿1.156亿美元。
如果我们将去年2月的数字与2020年同月的数字进行比较，则目前的数字将减少约2.2亿美元。
每位游客的平均消费同比增长从2021年2月的23 5美元增加到2022年第二个月的457美元，增长了 94.5％。
值得注意的是，与2020年的数据相比，2022年2月的平均游客支出甚至高出58.6％，当时为288.2美元。
2021年期间，墨西哥有3190万国际游客，比2020年增加31.3％。
来自国际游客的外汇收入为1.9亿7.956亿美元。
旅游部（Sectur）估计，2022年将有超过4000万国际游客抵达。
根据政府的估计，直到冠状病毒健康危机爆发之前，墨西哥的旅游业GDP占2019年全国国内生产总值（GDP）的8.6％，截至2021年为7.1％，到2022年将达到8.3％。
即便如此，墨西哥在2020年仍是世界访问量第三大的国家，这是由于该国旅游区采取灵活的卫生措施而出现的短期现象。
墨西哥在2019年巩固了自己的地位，成为世界上访问量最大的10个国家之一，有超过45万国际游客留下了245.63亿美元，年增长率为9％。
EFE
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