在案件浪潮不断增加的情况下，印度尼西亚通过了新的性暴力法

Speaker of the House Puan Maharani waves after Indonesia's parliament passed a bill to tackle sexual violence, in Jakarta, Indonesia, April 12, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.

印度尼西亚议会周二通过了一项影响深远的法律，惩罚性暴力，此前最近发生的一起案件中，一所伊斯兰寄宿学校的校长强奸并浸渍了几名学生，促使他采取了行动。

由于有人争辩说，立法的自由主义女权意识形态违反了世界上最大的穆斯林占多数的国家的宗教和文化价值观，因此立法陷入了多年。

法律承认男子和男孩可能是性暴力的受害者。《印度尼西亚刑法典》是荷兰殖民时代的遗产，它只承认男子对妇女犯下的强奸和淫荡罪行，没有关于受害者和幸存者的赔偿或其他补救措施的条款。

法律承认九种形式的性暴力：身体和非身体性骚扰、性酷刑、强迫避孕、强迫绝育、强迫婚姻、性奴役、性剥削和性网络欺凌。

除了承认性暴力是应受惩罚的罪行外，该法还规定了受害者的保护和康复条款。

在众议院的九个政党中，只有保守的以穆斯林为基础的繁荣正义党（PKS）拒绝了该党，因为它希望该法案禁止婚外和同性恋性关系。

该法律是在印度尼西亚高等法院因强奸至少 13 名学生五年并浸渍其中一些学生而判处一所伊斯兰寄宿学校的校长死刑一周后通过的。几个女孩分别为 11 岁和 14 岁，被强奸了好几年，这引起了公众对她们早些时候没有抓住他的强烈抗议。

总统乔科·维多多（Joko Widod o）在1月呼吁众议院加快对性暴力法案的审议，因为自2016年以来，由于批评者批评议议员 “对危机毫无意义”，该法案自2016年以来一直在立法机关中陷入僵局。

维多多说：“保护性暴力受害者必须是我们共同关心的问题，必须紧急解决。”

根据新法律，以电子媒体为基础的性暴力犯罪者如果以勒索、胁迫甚至欺骗受害者为目的，可能面临长达 4年的监禁和2亿卢比（13,920美元）的罚款，最高可处以6年零3亿卢比（20,880美元）的罚款。性剥削的肇事者将面临长达 15年的监禁和10亿卢比（69,600美元）的罚款。

该法还要求政府建立和监管信托基金和康复服务机构，以援助受害者。

Varias niñas tenían 11 y 14 años y fueron violadas durante varios años, lo que provocó una protesta pública por cómo no lo atraparon antes

该法案由暴力侵害妇女问题国家委员会于2012年发起，并呼吁在2016年明古鲁发生令人震惊的轮奸和14名醉酒男子谋杀一名13岁女孩之后加快该法案。

为了避免与修正《刑法》的提案重叠，从法案中删除了关于强奸和强迫堕胎的条款，最新的草案获得了大多数人的支持。

政府数据显示，仅在1月份就至少有797名儿童成为性暴力受害者，占2021年儿童受害者总数的9.13％，达到8730人，比2020年增加25％。自2012年起草该法律草案以来，截至2020年，它记录了45 069起针对女孩和妇女的性暴力案件。

（来自美联社的信息）

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