“他们在2024年离开”：撤销授权后，肯尼亚洛佩斯·拉巴丹对抗AMLO爆炸

撤销授权协商进程结束后，提出了一些余额，特别是第四次转型（第四季度）的激进分子和支持者，他们庆祝公民参与以及赞成安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的票数（AMLO）留在他的办公室里。

但是，反对派也谈到了这一点，除了指出白天所谓的违规行为外，还批评了其他政客或公民很少出席会议和开玩笑的情况，尽管事实上赢得的选票多于福克斯，卡尔德隆和米德各自的选票选举。

国家行动党（PAN）参议员凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（Kenia LópezRabadán）决定不只是一条简单的推文，而是谈论民众协商或电力改革，并写了一篇话题，甚至谈到了即将到来的总统2024 年投票。

“既然这场马戏团结束了。我希望他们现在能够处理对墨西哥人至关重要的问题。Amlo 输掉了一半的选票。他们将一直待到2024年，他们将不得不修复他们所做的垃圾场。但是可以肯定的是，他们将在2024年离开！”，蓝白立法者开始了。

(Foto: Twitter)

他还保证，每个人都目睹了民族复兴运动（莫雷纳）的成员如何竭尽全力修改法律，以使洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）及其形象受益。

他指出，他们之所以采取这种策略，是因为 “他们不知道如何执政”，因为 “他们只是永恒的候选人”，他们寻求人们的同情而不必担心自己所处的公共职位。

洛佩斯·拉巴丹（LópezRabadán）强调，用于这项民主行动的预算为16亿比索，可用于 “疫苗，巡逻，修理学校，医院病床或改善不人道的公共交通”，尽管他说，“他们没有这样做。”

关于宣传撤销授权的眼镜和塔巴斯克尼奥的形象，PAN参议员说，政府承包商被迫支付这些费用以及在其他广告牌上进行宣传，以 “实现总统的又一时兴起”。

他还回顾了对莫雷纳的指控，他警告说，该党据称曾多次违反法律，通过这一协商过程袭击了国家选举研究所（INE）长达数月。共和国参议院人权委员会主席写道：“简而言之，这是一个严重侵权行为的网络。”

Acusó a Morena de violar la ley en reiteradas ocasiones (FOTO: CUARTOSCURO) Cuartoscuro

最后，他裁定上周日人们没有投票，因为他们已经解释了第四次转型的 “谎言和腐败”。此外，他说，由于总统在整个政府中犯下的所有违规行为，人民正在放弃总统。

“墨西哥人民已经意识到这个政府的谎言和腐败。这就是为什么他没去投票。很明显，墨西哥人民正在放弃洛佩斯·奥夫拉多尔。他们挪用了公共资源。他们违反了宪法，无论如何都失败了，” 凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹写道。

该社交网络的用户立即做出了回应。有人向她询问反对派是否会对此采取任何行动，还是只会在社交网络上发送消息以阻止第四季度在墨西哥的推进。

另一部分人提到，在讨论电力改革之前，一些反对派政客在众议院外受到了恐吓，因为有些海报上贴着某位官员的名字加上 “民族主义者还是国家的叛徒？” 这个问题。。

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