How the natural asymmetries of the brain affect the reading ability of each person

为相应的语音分配字母或听觉处理的能力对于成为称职的读者至关重要。语音处理能力差异很大，部分原因是遗传影响。处理方面的个体差异也与不同的大脑结构有关，即使在支持这种处理的完善的大脑区域中也是如此。 一组科学家提出，这些区域在结构和/或功能上表现出半球不对称的程度可以解释个体语言技能的差异。

人脑表现出明显的不对称性。 在语音处理的准确性方面，这些区域表现出的左半球比右半球的活动更多。具体来说，这些任务，例如选择押韵，会导致上边缘、下额叶、上颞叶和背扣带回旋中左侧活动增加。

最近，由美国南卡罗来纳医科大学的马克·埃克特（Mark Eckert）领导的一组研究人员报告说，关于语言处理的两种看似相反的理论是正确的。

这项研究发表在开放获取期刊《PLOS Biol ogy》上，表明 左脑的较大不对称性可以预测阅读能力的平均水平或超过阅读能力的表现，具体取决于无论是在整个大脑上还是在特定区域进行分析。

Una mayor asimetría del cerebro izquierdo puede predecir tanto un rendimiento promedio o superador en la capacidad de lectura, dependiendo de si el análisis se realiza en todo el cerebro o en regiones específicas (Getty) Esthermm | Getty Images

能够流利地将书面符号转换为语音声音是阅读的一个基本方面，它因人而异，对于患有不同疾病（例如阅读障碍）的人来说是困难的。尽管 大脑左右两侧之间的结构性不对称似乎与这种能力有关，但它究竟如何仍然是个谜 。

南卡罗来纳大学专家的一项新研究通过对 700多名儿童和成人进行结构性核磁共振扫描，以及伪词阅读测试和一种称为持久同源的数学方法，证明了关于大脑不对称应如何影响的两种对立理论语音处理可能与结果一致。

研究人员开发了一种使用持久同源性从磁共振成像中确定大脑不对称程度的方法。他们发现，在考虑每个人最不对称区域的位置时， 左脑的不对称性越大与伪词的阅读能力提高有关。 这支持了大脑侧向化的假设。

同时，他们发现， 特定区域的左不对称性较大，包括名为 Brodmann Area 8 的运动计划区域和称为背扣带的表现监测区域，与平均阅读能力有关， 这支持了一个假设引导。应该注意的是，阅读伪单词的能力与大脑区域的不对称性并不始终相关，但是，众所周知，大脑区域对特定的语言功能很重要。

En la medida en que las asimetrías estructurales tienen un papel causal en el desarrollo de las habilidades de procesamiento fonológico en lugar de reflejar la consecuencia del desarrollo atípico del lenguaje CAROL YEPES | Getty Images

但是，对于专家来说，还有待研究大脑的左/右结构不对称如何影响其他类型的阅读技能并影响左语言网络的功能。埃克特认为，他的研究结果表明， “在人群层面，结构性大脑不对称与语音处理能力的正常发展有关，而语音处理能力对于建立胜任的阅读能力至关重要。”

在某种程度上，结构性不对称在语音处理技能的发展中起着因果作用，而不是反映非典型语言发展的后果，“这项研究的结果表明，有必要重新考虑关于这种不对称性如何成为口语表达基础的解释。和书面语言技能”，专家们总结道。

埃克特警告说：“关于大脑侧向化和引导的假设可能是有效的，但大脑组织和功能的规模不同。”左半球内部更大程度的不对称性可能允许更有效的语音处理，这可能是因为该半球的专业化程度更高。由于用于监测表现的大脑区域的不对称发育，面临语音处理受损风险的人的功能可能相对保留。”

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