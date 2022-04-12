摄影记者天才赫克托·法比奥·萨莫拉，为哥伦比亚新闻业留下了宝贵的遗产

在提及他的遗产的一小部分之前，有必要回想一下赫克托 ·法比奥·萨莫拉（HéctorFabio Zamora）收集的关于 Mompox（玻利瓦尔）猫的故事，当然，他伴随着一个画廊，守卫市政公墓的猫科动物就是很可能出现在袋子里的模特动物的食物。

“出于健康原因，何塞·塞莱斯蒂诺·穆蒂斯向总督佩德罗·德·门迪努埃塔推荐在城外建造一座公墓之后，Mompox的地区公墓成立于1831年。但是，除了其历史重要性之外，它还是一个特殊轶事的中心，其中至少有十几只生活在具有数百年历史的坟墓中的猫是主角。

值得神奇的现实主义，它的历史可以追溯到前蒙波克斯市长的儿子阿尔弗雷多·塞拉诺·卢比奥（Alfredo Serrano Rubio）逝世，被称为 “猫”。这位出生于亚美尼亚的摄影记者说，自1998年以来，他一直与El Tiempo出版社有联系，将自己巩固在那里作为手艺的参考，透过镜头看到别人看不到的东西：意想不到的地方的视觉故事。

Foto tomada por Héctor Fabio Zamora en el municipio de Mompox, en cuyo cementerio habitan 'Los gatos de Mompox'. FOTO: Vía Instagram (hectorfabiozamora)

在经过深思熟虑的地方才是最好的故事发生的地方，而萨莫拉确实知道如何实现这一前提绰绰有余，因为他是罗萨里奥大学（Universidad del Rosario）数十名学生从头到尾利用的老师，学会了拥有社交系的知识沟通称之为 “新闻气味”，他通过成为故事，谴责和事实的照片展示了这种气味。

也许最复制和记忆最多的捕获之一是他在2019年全国大罢工期间获得的捕获，当时在波哥大，一名Esmad特工将他踢向了一名年轻女子的干净面孔。那天，在那个场景中，萨莫拉手里拿着相机，拉着快门，留下了一系列四张图像，这些图像再次说明了该国示威期间不断报道的警察虐待行为。

他的另一个视觉故事是在2013年拍摄的，那是他本人称之为 “希望之吻”（被称为El Tiempo的 “布朗克斯之吻”）的故事，该故事在警察行动期间出生于波哥大市中心，由市长古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）领导，被称为 “La L”。明信片的诞生从字面上变成了一件艺术品，因为在第26街的入口处，有两个街头居民之间亲吻的涂鸦。

“(...)对我来说，这清楚地反映了人类是什么：我认为这一刻最重要的是要认为，在一个破坏如此之多，人员损失如此之多，发现了如此多的负面事物的地方，就是这样。” 他在展示照片上印刷的图像时说。纸。而且我确实相信，哪里有爱，就有信心和希望。” 帮助他巩固教师地位的同一所房子的记者说。

'El beso del Bronx' se convirtió en una de las capturas más importantes de Héctor Fabio Zamora durante su ejercicio como reportero gráfico de El Tiempo. FOTO: Vía Twitter (@zamorahectorf)

老师、同事、朋友、老师成为走过该媒体渠道的数十名从业者的同伴，被许多其他记者记住，他们在本周一11日上午得知该国最有价值的摄影记者之一的去世。马尼萨莱斯是自然原因造成的。

摄影师的中距离和远程镜头讲述了武装冲突和表现形式以及自然、日常和社交景观的肖像，他们不仅会因为在2019年和2020年获得西蒙·玻利瓦尔奖或值得阿方索·博尼拉·阿拉贡而被人们铭记，2005 年来自卡利市长办公室，也是因为他是那位老师和同事，尽管得到了国家的认可，但他并没有平等对待学生和有形象的同事。

赫克托·法比奥·萨莫拉（HéctorFabio Zamora）负责通过摄影捕捉前所未有的瞬间，以他为灵感来源的学生和同事将负责保持这一遗产，因此，根据站在墓碑上的猫的照片，这个故事感动了数百个人们可以被告知。

在整个星期一，少数记者，学生甚至政治人物，例如古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）哀悼这位记者的去世，而不是在记得他的部分作品之前，这是许多记者的缪斯女神。

FOTO: Vía Twitter (@nataliaescribe)

FOTO: Vía Twitter (@petrogustavo)

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