“他不知道怎么输”：哈维尔·洛萨诺谴责了 Epigmenio Ibarra 对 INE 的袭击

劳动和社会保障部（STPS）前负责人@@ 哈维尔·洛萨诺 ·阿拉尔孔拒绝了 Epigmenio Ibarr 的立场在撤销授权协商后反对国家选举研究所（INE）。

在Argos Comunicación的创始人对选举工作表示不满之后，国家行动党（PAN）的激进分子通过他的官方Twitter帐户将这位记者的性格描述为 “令人作呕”，也是 “暴力辩护者”权威。

同样，在PAN政治家撰写的推文中，他说接近第四次转型的角色不知道该怎么输，因此他不断的攻击是因为他们想改变规则，以免假设可能在2024年发生的失败。

“多么恶心的家伙。这位暴力辩护者 Epigmenio Ibarra（我没偷他是因为他把我封锁了）他不仅不知道怎么输，而且还开始对 @INEMexico 进行不合理的攻击。我不明白 @CiroGomezL 怎么会出现在他的空间里。#YoDefiendoAlINE”，他在4月12日星期二被判刑。

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

在4月10日总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）撤销授权磋商之前，期间和之后，伊瓦拉是国家统计局组织该进程方式的主要批评者之一。

他一直坚持到上周日 20:00（墨西哥中部时间），当时在公布参与式民主演习的第一批结果之后，他指责选举当局阻碍了这一进程，没有放置所有必要的箱子。

他还对议员洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）和村山西罗（Ciro Mura yama）表示反对，并保证他们是被撤职的人，因为他说，尽管据称磋商的传播很少，但公民还是决定出去投票。

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

除上述情况外，该记者还告诉该机构，他组织了一次 “平淡的协商”，因为从他的角度来看，没有向民众解释这种做法在该国民主生活中的重要性。

之后，他在结束论文时全力以赴，反对议员洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova），他指责他在 “权利” 的指挥下工作, 向后者提出理由, 诋毁参与性民主的行使.

“国家统计局今天背叛了民主；几个月来它一直在背叛民主。在民族复兴运动（莫雷纳）领导人马里奥·德尔加多（Mario Delgado）领导的活动上，保守派右翼的所有论点都来自反民主行为的伟大思想家洛伦佐·科尔多瓦的声明。

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

同时，尽管受到批评，科尔多瓦·维亚内洛（Córdova Vianello）一再称撤销授权是成功的，这要归功于国家统计局所有员工所做的工作，因此他保证该研究所将继续发展多年。

他还回顾说，墨西哥在民主进程之后处于和平状态，因为选举当局仍然是该国的榜样机构，尽管有人企图 “抹黑” 信誉，但公民的信任仍在继续。

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