埃隆·马斯克提议 Twitter Blue 更便宜一些，用狗狗币支付

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

埃隆·马斯克（Elon Musk）和他与 Twitter 的新关系并非没有消息。上周，当人们知道它买入时，它引起了全世界（以及证券交易所）的兴趣占小鸟社交网络股份的9.2％，因此成为高级合伙人。

当所有人都在猜测他将成为董事会成员时，昨天宣布他不会成为该委员会的成员。现在，通过对社交网络的高级订阅服务Twitter Blue提出一系列更改，它再次吸引了观众的注意力，他们总是渴望了解每个时刻。

在这些创新中，有一个事实是，使用 dogecoin 的支付将被集成到系统中，直到价格降低，价格将根据每个市场的购买水平进行调整。

马斯克数周来一直在征求社交网络用户的意见，以寻找可能的变化。特斯拉和SpaceX的创始人兼首席执行官也通过他在著名平台上的帐户表达了自己的愿望。

这样的命令之一是将社交网络的每月订阅服务Twitter Blue的价格从3美元降至2美元，但要提前12个月付款。如果您的用户将其用于诈骗或垃圾邮件，该帐户也将被暂停，无权获得退款。

马斯克的另一个想法是向所有Twitter Blue用户提供经过验证的标签。这项措施的目的是使作为社交网络大问题之一的机器人大军 “过于昂贵而无法维护”。

Twitter Blue se una versión premium de la red social (Foto: difusión)

马斯克还建议，如果提前支付十二个月的Twitter Blue，则只有经过验证的帐户才能在进入订阅服务60天后发送到帐户。

您认为，Twitter Blue订阅的费用应与购买能力和当地货币成正比。在这一点上，马斯克问 “即使选择用Doge付款” 是否是个好主意，指的是加密货币。

Twitter Blue 是什么样的

Twitter Blu e于2021年6月推出，目前仅在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰推出。

这是专注于个性化的社交网络的高级版本。除其他外，Twitter Blue有六个不同的主题可供选择（蓝色，黄色，红色，紫色，橙色和绿色）。所选颜色将应用于链接、发布按钮和所有其他强调色元素。

另一个有趣的一点是，它集成了发布计时器（可自定义），使您可以在永久发布消息之前确认消息。该功能可在多个平台（例如Gmail）上使用，它提供了一个难得的机会，以后再也不会后悔。尽管更有帮助的是修改已经发布的内容的可能性。

目前，我们将不得不等待，因为系统不允许您撤消或编辑推文，这是微博社交网络用户的主要主张之一。无论如何，用户第一次可以希望该声明能够在短时间内实现。最终，该公司确认它已经在开发推文编辑按钮，尽管它仅适用于使用Twitter Blue的用户。至少这意味着，在这种情况下，该工具正在以有限的方式进行测试。也许它最终会传达给其他用户。

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