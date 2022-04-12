“El Bronco” 与滥用权力的起诉有关

海梅·罗德里格斯·卡尔德隆（Jaime RodríguezCalderón）是新莱昂州的第一位独立州长，被称为埃尔·布朗科（El Bronco），现在也将因第二次犯罪而受到调查和审判，这是他在短暂出狱后得知的消息。

监督法官爱德华多·霍约拉·奥罗斯科（Eduardo Hoyuela Orozco）将这位前州长与涉嫌滥用职权罪的审判联系起来，这是对征用该州称为Ecovia的运输系统的案件进行调查的结果。

这位前官员感到胃部不适后，这次听证会被推迟，这就是为什么他被转移到纽约市的大都会医院的原因在新莱昂州的蒙特雷，感谢他的紧急护理。

据称，住院后，她进行了断层扫描甚至X光检查，因为她患有憩室炎，而憩室炎在最近几天有所恶化；也就是说，肠道中的囊或口袋会引起腰痛。

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

野马医生自己向阿波达卡监狱当局警告了这一点，以便他可以用更大的工具进行治疗。

在散发照片后，人们知道野马队抵达医院，照片中看到这位前州长在国家安全人员的陪同下自行进入医院。几个小时后，他又重新进入了监狱。

根据《Mileni o》的报道，这一新程序是在谴责和调查涉嫌非法征用和保证个人财产而没有依法对其进行赔偿的情况下开始的。

从这个意义上讲，侵犯法律确定性和私有财产的行为可以被视为墨西哥北部新莱昂州前州长可能滥用权力。

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

就在3月17日，海梅·罗德里格斯·卡尔德隆（Jaime RodríguezCalderón）被尼奥莱当局逮捕几天后，与监督法官的审判有关，该法官被指控犯有在2018年选举中挪用了他竞选总统的资源。

在野马辩护律师在被捕后推动该上诉之后，第一地区法院的刑事案件仆人准许这位前州总统暂停宪法权利保护令。

间接宪法权利保护令是向新莱昂州第一地区刑事法院提出的。他声称，他一直被剥夺自由，特别是他被非法逮捕，他被任意拘留。

海梅·罗德里格斯·卡尔德隆（JaimeRodríguezCalderón）于2022年3月15日在Terán将军市被捕，检察官办公室专门负责选举犯罪的特工参加了该市，他们将他转移到北阿波达卡2号监狱，如果监督法官下令，他可以留在那里。

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

据 El Univ ersal的记者马里奥·马尔多纳多（Mario Maldonado）称，其中一名特工用他的手机向罗德里格斯展示了逮捕令卡尔德隆，他试图说服他们陪他去他的牧场，在那里他会 “按应得的” 对待他们。

检察官告诉他：“我们必须让他上巡逻车，” 因此 El Bronco 知道他再也无法采取任何措施阻止他被捕，于是他走近朋友说：“我已经为他们宠坏了烤肉了，” 然后他进入了向他指出的巡逻队。

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