乌卡亚利地震：4.5 次地震震惊了 pucallpinos

UCAYALI 发生了震颤。4 月 12 日星期二上午 1 点 28 分过后几分钟，一场地震震惊了 pucallpinos。根据IGP的官方数据，大地运动的震级为4.5度，其震中位于乌卡亚利。

秘鲁地球物理研究所的报告表明，地震发生在普卡尔帕西南 38 公里处，波蒂略-乌卡亚利上校，深度为140公里。

到目前为止，美国国家民防研究所（Indei）的地方当局尚未报告4月12日星期二上午发生的地震造成的人身或物质损失。

发生地震时该怎么办？

-保持冷静，前往已建立的安全区。

-参加并注意未成年人，老年人和能力不同的人。

-远离窗户、外门、墙壁、镜子和玻璃。

-与街上的电缆和电线杆保持距离。

- 最后，Indeci的地区当局要求保持冷静，并在房屋内外找到安全区域，以避免损坏。

-手边的工具之一是带口罩、工具、酒精、罐装基本食品、便携式收音机等的应急背包。

-此外，他们建议有一个应急背包，里面装有工具，便携式收音机和不易腐烂的罐装基本食品。

-考虑到秘鲁位于太平洋火灾带的地区，该地区记录了世界上约85％的地震活动。

发生地震时的应急背包

所谓的救援背包或应急背包必须具备基本要素，才能在地震后紧急情况下面对危机的第一天。

-急救箱。

-卫生用品：抗菌凝胶，卫生纸（2个单位），手巾和面巾（4个单位）和湿布。

-食品：罐头食品（最少2个单位）、一包水饼干、静态瓶装水（2升）和巧克力棒（2个单位）。

-外套：羊毛毯（2件），拖鞋。

-钱：硬币。

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