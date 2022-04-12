丹尼尔·昆特罗因涉嫌参与政治而受到调查

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

民主党中心党议员西蒙·莫利纳（Simon Molina）出于不同的政治立场，以及某些表明对现任《历史契约》候选人有利的回应，民主党中心党议员西蒙·莫利纳（Simon Molina）向总检察长提出了申诉针对麦德林现任市长丹尼尔·昆特罗的办公室。

这位议员向公共部移交了一份文件，其中包括昆特罗网络的屏幕截图以及他在不同媒体上的话汇编。

莫利纳诉讼的主要附件之一是一张市长的照片，上面展示了3月13日上次立法选举中的一张牌，显然，总统本来会 “唱” 他对参加民意调查的左翼联盟的投票。

议员的投诉并不是关于昆特罗立场的第一次投诉；此前，有人投诉试图引起总检察长办公室对市长支持不同左翼运动的各种示威活动的注意。

在询问促使向公共部提出请求的原因时，莫利纳告诉 El Nuevo Siglo：

“在我看来，他的行为不当，参与政治显然是为了支持古斯塔沃·佩特罗的竞选活动。此外，还有许多来自承包商、自昆特罗竞选活动以来提供的官员以及公共资源的投诉。”

在提交给研究机构的文件中，市议员莫利纳深入探讨了他要求对麦德林第一任总统进行调查的原因：

“市长不尊重残疾制度，不仅如此，他在主管机构没有发表任何声明的情况下在监督机构的眼中嘲笑它。我要求调查昆特罗·卡莱市长对政治的干预，因为他违反了所有规范公务员和市长行为的立法，” 检察官办公室保存的文件中的一份档案写道。

议员用来谴责昆特罗·卡莱的另一份颤音是在 2021 年 6 月起草的，当时正值违反他的授权的召回运动的高峰期。对莫利纳来说，市长的出版物实际上是对公职人员不干预政治的规则的不服从：

麦德林市长丹尼尔·昆特罗（Daniel Quintero）最近在RCN电台的La FM上被问及他的政治派别，他回答说：“正如胡安·加布里埃尔曾经说过的那样，没有问显而易见的事情”，他提到了一些官员与政治部门的关系，因为几周前他的两位秘书辞去了参加古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petr o）在安蒂奥基亚的竞选活动的职务，以及他妻子的政治倾向。

“一些媒体表明，戴安娜和维罗妮卡正在安蒂奥基亚巡回演出，他们试图说这最终是政治参与，不，第一夫人或社会管理者不是公务员，如果戴安娜被允许投票给乌里韦或她想要的任何人，她就不能拒绝，”麦德林市长说。

目前，总统尚未对议员塞缪尔·莫利纳（Samuel Molina）在国家总检察长办公室的投诉发表评论。





继续阅读：







