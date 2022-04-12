科隆在访问塞罗·波特尼奥时将寻求新的胜利：时间、电视和编队

本周二将从解放者杯的第二天开始，负责上场的人之一将是领导G组的科隆。Santafesinos将在 Nueva Olla 对阵塞罗·波特诺（Cerro Porteño）进行艰苦的游览，他们在那里参加了杯决赛2019 年 Sudamericana（它们属于独立德尔山谷的定义）。裁判将是智利人罗伯托·托巴尔，并将由福克斯体育 2 和 Star+ 进行电视转播

由胡利奥·塞萨尔·法尔西奥尼（Julio César Falcioni）领导的那些人正在经历一份在国际上，他们的职业生涯始于2-1击败 Peñarol，这使他们能够从上方观看自己所在地区的每个人。此外，他们是联赛杯的主角之一。

他们在对阵罗萨里奥中央的比赛中以 2 比 2 的比分作为替代阵容的访客之后达到了这一承诺。凭借 13 个单位，他排在第五位，距离进入决赛阶段区域仅几步之遥（比蒂格雷、阿尔多西维和博卡青年队落后三分）。在卡纳拉之前，只有法昆多·加尔塞斯、克里斯蒂安·贝纳迪、罗德里戈·阿利恩德罗和费德里科·莱托拉（由于克里斯蒂安·维加受伤）增加了几分钟。

就当地人而言，他们在经典对手奥林匹亚的主场以 0-0 的比分开始了他们在锦标赛中的旅程。在巴拉圭锦标赛中，来自 Chiqui Arce的球员来自与卡瓦列罗将军的无进球比赛，这使他们以22个单位排名第二，比利伯塔德少三个。

阿根廷人克劳迪奥·阿基诺（前戈多伊·克鲁兹和独立队）和路易斯·法里尼亚（出生于赛车学院）将在候补席位上占据一席之地。

可能的编队：

塞罗·波特诺：让；阿尔贝托·埃斯皮诺拉、胡安·帕蒂诺、亚历克西斯·杜阿尔特、莱昂纳多·里瓦斯；罗伯特·皮里斯·达莫塔；艾伦·贝尼特斯、安吉尔·卡多佐、拉斐尔·卡拉斯卡尔、塞尔吉奥·迪亚兹和费尔南多·罗梅罗。DT：弗朗西斯科·阿尔塞。

哥伦布：莱昂纳多·布里安；法昆多·加尔塞斯、保罗·戈尔茨、拉斐尔·德尔加多；费德里科·莱托拉；埃里克·梅萨、罗德里戈·阿利恩德罗、克里斯蒂安·贝纳迪、安德鲁·托滕；卢卡斯·贝尔特兰和路易斯·罗德里格斯。DT：朱利叶斯·凯撒·法尔西奥尼。

体育场：La Nueva Olla

裁判：罗伯托·托巴尔（智利）

Hora：19.15

电视：福克斯体育 2 和 Star+

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