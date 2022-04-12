哥伦比亚可能成为医用大麻的强国：鲁道夫·埃尔南德斯

独立候选人鲁道夫·埃尔南德斯（Piedecuesta，1945年）在其政府计划中被定义为 “作物替代计划的绝佳替代方案”，他认为，到2030年，医用大麻产业将产生13亿美元的出口，这将是中国重要的收入来源。哥伦比亚。

对于埃尔南德斯（Hernán dez）而言，在未来几年内直接为44,000人提供就业机会，在该国实施这样一个行业将通过直接促进44,000人的就业机会来改善公平和收入分配。

“该国可以变得非常强大的一种产品是医用大麻，因为有很多土地可以用于种植这种有前途的作物，该国许多地区已有大量外国投资生产这种大麻就证明了这一点。这位候选人在介绍@@ 其政府计划时说，大麻实际上可以在全国各地种植，并且可能是作物替代计划的绝佳替代品。

埃尔南德斯依靠费德萨罗洛的一项研究，该研究指出，到2030年，医用大麻行业的出口额将超过17亿美元，候选人将这一数字用作其论点的理由：

这位候选人说：“有了如此令人鼓舞的情况和上述令人鼓舞的例子，可以认为，如果在工业发展方面采取创造性行动，该国甚至可以提高预期，并为改善股票指数做出贡献。”

除了在埃尔南德斯最终执政的情况下将医用大麻视为经济的 “引擎” 之外，埃尔南德斯还认为，罂粟和古柯的生产，特别是石油衍生品的生产，应该实现工业化。

特别是在哥伦比亚受毒品贩运影响的武装地区减少暴力方面。

“在大型、小型和中型生产者之间实施关联或农业综合企业模式，以转变农产品。他强调说，为此，所有地区都将支持该行业的产生，目的是干预例如医用大麻，石油中的罂粟和古柯以及其他衍生物的过程。”

哥伦比亚工业用大麻新法规留下的法律空白

Fotografía tomada el pasado 1 de julio en la que se registró a un grupo de trabajadoras de la empresa Clever Leaves al revisar un cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, en Pesca (Boyacá, Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

总统伊万·杜克（IvánDuque）发布了202 2年第227号决议，该决议规定了202 1年第811号法令，该法令为该国大麻的工业用途制定了准则，其中除其他外，估计了干大麻花的出口条件，建立了所有在食品、饮料、酒精饮料、膳食补充剂等领域工业使用该植物的程序，并规定了可用于科学或医疗目的的条款，有三个未知数使在哥伦比亚已经走了很长一段路的企业家实现以实现您的业务。

卢兹·海伦娜·巴尔加斯（Luz Helena Varg as）在接受卫生和药品法专家INFOBAE哥伦比亚采访时警告说，与CBD有关的第一个法律真空：“尽管当局批准使用四氢大麻酚产品，但CBD产品在商业上更具吸引力，这一类别将仍然受卫生和社会保障部颁布的条例的约束”。

目前，没有关于含有这种成分的食品（蔬菜成分、谷物和非精神活性大麻衍生物）的微生物学要求的规定，因此他说：“如果此时提交申请，则不可能立即启动诉讼，你必须等到卫生部确定这些产品要满足的具体要求。”





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