苹果：我们知道有关iPhone下一次更新的消息

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

消息传到了苹果。而且，iPhone 操作系统的最新更新称为 iOS 16，将包括通知的更新和各种新的在健康领域发挥作用。

这是马克·古尔曼在彭博社的 Power On 时事通讯中宣布的。专家保证，该公司将在其世界开发者大会（WWDC）的框架内预览iOS 16的修改，该会议将于6月6日至10日举行。

除了分享 iOS 16 的新功能外，还将为其主要设备发布其他重要的软件更新，例如 watchOS 9、macOS 13 和 tvOS16 的更新。

在这种情况下，这家计算机巨头将向开发人员提供iPhone本机操作系统的活动和运行状况跟踪功能的新更新，尽管其界面没有重大变化。

古尔曼说：“我预计不会对iOS界面进行彻底的重新设计，尽管自大约十年前iOS 7（发布）以来没有太大变化。”关于苹果操作系统生态系统的消息，他说很快就会在iPadOS上看到一个新的多任务处理界面，并且watch OS还将能够在与iOS相同的领域获得 “重要更新”。

Tim Cook estará a cargo del acto de apertura de la keynote (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

另一方面，他提到苹果可以在活动中展示有关其混合现实（RM）耳机的更多详细信息，这是最令人期待的公告之一。公司用于指代该项目的内部名称是Sidney。

查看器的发布可能发生在iOS 16周期期间，该周期从6月开始，到2023年秋季到达iOS 17。在分析了该操作系统并看到了表明包含此新小工具的证据之后，得出了这一结论。

除了预付款外，该公司还可能在几个月内组织一次基于增强现实和虚拟现实的特别活动，向社会展示此类硬件。

同时，在 WWDC的框架内，该公司宣布了苹果打算在未来几个月内推出的新Mac。该制造商正在研发 MacBook Air 和 MacBook Pro 的新型号，以及更新的迷你 Mac 和 24 英寸 iMac。

像每年一样，在Apple活动上，将举行开幕式（主题演讲），然后举行几次专门会议。同时，此版本将增加更多的学习实验室，与与会者互动的数字会议室，并将向与会者提供更多内容。

除了在线会议外，这家计算机巨头还将于6月6日在 Apple Park为开发人员和学生举办特别的日子，共同观看主题演讲。

该公司还将通过 Swift Student Challenge 竞赛为正在迈出编程第一步的学生提供支持。

这指的是 Swift Playgrounds，这是一款适用于 iPad 和 Mac 的应用程序，它有助于以简单和交互的方式学习 Swift 编程。

对于今年的挑战，邀请世界各地的学生根据自己选择的主题创建 Swift Playgrounds 应用程序项目，他们可以在 4 月 25 日之前提交作品。

获奖者将获得独家的 WWDC22 服装、一套定制图钉和一年的 Apple 开发者计划会员资格。

“WWDC22 邀请世界各地的开发人员齐聚一堂，探索如何将他们的最佳创意变为现实，并突破可能的界限。我们喜欢与开发人员建立联系，并希望所有参与者都能从他们的经验中得到激励。” 苹果全球开发者关系以及商业和教育营销副总裁苏珊·普雷斯科特在宣布此次活动的公司新闻稿中说。

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