无需秘鲁护照即可旅行的所有国家

如果您打算在国外旅行几天，对所有旅行者的建议之一是您需要手边有你不会妨碍过境的所有文件。除此之外，还要检查您的身份证和护照的有效期，尽管正处于 COVID-19 疫情之中，但当局已经介绍了一系列灵活性，使我们能够在特定季节继续使用它们。

对于那些缺少旅行证件要求之一的人，执行正确的程序很重要。如果是国民身份证件，请前往Reniec总部或在线执行程序。另一方面，如果您需要更新护照，则必须在移民局进行。

我可以在豪尔赫·查韦斯机场拿到护照吗？是的，这项服务提供给计划在24小时内旅行的乘客。电子护照签发办公室位于国际航班区，移民局工作人员每天24小时提供服务。这是一种辅助工具，所以你不会错过航班。

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对于那些想去旅行但又不想办理护照手续的人，有些官方目的地只能凭身份证才能进入。找出它们对你来说是什么来计划你的冒险。

没有护照我可以前往哪些国家？

根据秘鲁政府的官方信息，在旅游方面，由于秘鲁签署了国际协议，在某些国家/地区，您只能携带国民身份证件旅行。

目前有8个国家可以旅行：

-玻利维亚、哥伦比亚和厄瓜多尔。得益于安第斯国家共同体（CAN）的协议，该协议允许在秘鲁和这些国家之间旅行而无需签证或护照。

[要前往安第斯共同体国家，您需要安第斯移民卡（TAM），这是一种移民和统计控制文件，必须出入CAN国家的领土。当你进入任何安第斯国家时，你都会收到这份文件，你必须在旅途中随身携带，并在离开安第斯国家时将其交给移民当局]。

-阿根廷、巴西、智利、巴拉圭和乌拉圭。得益于双边协议，免除了在游客旅行中使用Passport的责任。

出行前请注意这些建议。积分：豪尔赫·查韦斯 Tiktok 机场。

注意！请记住，未成年子女或青少年旅行时，必须为未成年人提供旅行许可。

如何处理护照？

有什么要求？你需要你的身份证状况良好，没有任何选举罚款。如果是文件丢失或被盗的情况，则必须提交宣誓书。如果要亲自或通过MAC中心执行该程序，则必须选中该选项。

你应该循序渐进

1.查看可用日期：登录在线预约系统，然后选择 “查看即将到来的可用日期” 选项。在这里，您可以查看全国各地的场馆列表及其可用日期，以安排您的约会。

2。签发护照的权利的付款为98.60新元。你可以使用代码 01810 通过 Pagalo.pe 付款。也可由任何国家银行代理机构或Multired代理商提供。

3.预约：登录在线预约系统以安排您的预约。您必须输入您的个人数据或将要处理护照的家人或朋友的个人数据，凭证上显示的收据号码，验证码和付款日期。您必须选择要获取护照的移民局，然后选择预约的日期和时间。

4.去预约：拿出你的身份证和付款收据。它应该显示约会的记录或要更快地处理的屏幕截图。该程序是面对面的，因为您必须确认自己的身份并为护照拍照。

5。拍照：他们会为你的护照拍一张你的照片。这是根据生物特征识别的国际标准。

6。从护照领取：在满足所有要求后，在预约的同一天交货。如果由于任何原因你无法领取护照，你有 60 天的时间在办理手续的总部领取护照。如果在这段时间内未领取护照，护照将被销毁，您需要办理新护照。

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