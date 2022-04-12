科洛·科洛总裁说：“Alianza Lima 不是处于最佳时刻，但总是非常艰难。”

Alianza Lima 将与科洛·科洛一起参加 2022 年解放者杯小组赛的第二天。出于这个原因，“Cacique” 总统在周三智利对抗之前分析了 “白人”。

“与其想避免与Alianza Lima对战，这对我们来说似乎非常好，因为它总是有历史和重要的水平。 我们知道现在不是最佳时机，但总是非常艰难。这是秘鲁最受欢迎的俱乐部 ，” 埃德蒙多·瓦拉达雷斯在与 RPP 的对话中说。

经理还提到了智利队的礼物。“我们取得了不错的水平，体育工作已经结出硕果。加入巴西真是太好了，我们来得很好。我们将努力赢得胜利，然后将积分留在我们的房子里。我们需要这场胜利，加起来三场才能巩固自己在团队中的地位。”

最后，他强调了两家俱乐部之间的关系。“在阿利安扎·利马遭受悲惨事故之后，他与他建立了友谊。对我们来说，Alianza 是科洛·科洛拥有的唯一机构友谊。它得到维护并且一直在增长。”

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos por Torneo Apertura 2022. (Foto: Liga 1).

HALAGOS 代表 “GABI”

加布里埃尔·科斯塔是古斯塔沃·昆特罗斯领导的俱乐部的人物之一。本赛季他参加了 11 场比赛，打进了 4 个进球，包括对阵 Unión 的双打进球和任意球La Calera 。

“加布里埃尔·科斯塔对我们来说是非常重要的作品。从体育管理方面，我们总能看到秘鲁市场，但就目前而言，我们拥有的阵容已经是2022年的基础”，这是瓦拉达雷斯对 “双色” 成员的话。

此外，他表示，他没有收到其他球队对秘鲁边锋的任何提议。“我们还没有收到加布里埃尔·科斯塔的任何报价。如果我们收到它们，我们将与为机构和他寻找最佳球员的球员进行讨论。”

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2018.

ALIANZA LIMA VS.COLO COLO

Alianza Lima 今天早上前往智利。卡洛斯·布斯托斯的球队将于4月13日下周三 17:00（秘鲁时间）在纪念体育场与科洛·科洛发生冲突。西甲的卫冕冠军今天下午接受训练，明天将在体育场馆获得认可之前完成第二天的工作。

来自邻国的阿根廷人分析了俱乐部频道的竞争对手。“科洛·科洛是一支重要的球队，在当地锦标赛中表现出色，他们在南美解放者杯的首场比赛中在福塔雷萨做了精彩的演讲。它的球员充满活力，不平衡，这使其成为一场不错的比赛。”

两家俱乐部怎么到达那里？“蓝白人” 来自埃尔南·巴科斯以 1:0 击败卡哈马卡技术大学，而 “大众” 在访问时以 2-1 下跌西班牙大学。

秘鲁队有义务补充，以免自己脱离榜首，因为他们在与River Plate的处子秀中输了，后者是 “智利人” F组的负责人，后者使巴西的福塔雷萨感到惊讶。

他们从未在正式比赛中见过面，只是在友谊赛中见过面。他们最后一次越过道路是在 2018 年，Alianza Lima 以 3-1 跌至科洛科洛。进球是由豪尔赫·瓦尔迪维亚、卡洛斯·维拉纽瓦和奥克塔维奥·里维罗打进的。亚历杭德罗·霍伯格获得了折扣。

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