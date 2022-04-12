12 号线事故发生大约一年后，Sheinbaum 承认康复存在困难

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）在4月12日星期二承认，地铁12号线的修复工作进展缓慢，因为高架路段的每个空地都有特殊的特征，但她指出，支撑系统是已经在车间施工，并宣布在未来几个月内，他们将能够加快工作速度。

在市政厅宫举行的新闻发布会上，总统回答了市民关于何时再次启动黄金线的问题，并解释说，高管改造项目遇到了困难，但她的政府有信心他们将能够实现承诺在2022年底之前重新启动该服务。

几周前，总统表示，所有相关人员都希望在设定的最后期限之前完成工作，以便在不忽视施工的情况下开始加快进程，她承诺首都当局将每周报告工程进展情况。

根据地铁集体运输系统的权威人士的说法，自4月11日以来，已经开展了拆除零件和拆除 “双子区” 区域的工作。

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

至于零拉伸，目前正在修复和加固地震头和止动器、潜水衣和制造三个陷阱。计划于4月中旬开始生产平板电脑，并在该领域实现第一批零地块。

此外，计划安装10吨的疏水阀，以后再增加三个垂直隔膜和四个水平隔膜。

在最近的报告中，它指出，152个立柱中有78个是用碳纤维操作的，而在钢包层和柱子之间注入膨胀混凝土的过程仍在继续。

立柱覆层的锚固也已完成，这意味着柱子的结构强度将增加40％，在工作中增加50％。

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

最近几天，地铁总监吉列尔莫·卡尔德隆（Guillermo Calderón）解释说，将更换11.9公里的现有道路中的4.5公里；也就是说，从Atlalilco车站到洛斯韦纳多斯公园的路段。

这项工作包括修复子基地，因此有必要拆除构成两条轨道的大约18线公里的轨道，2万吨退化的压载物，更换七条曲线和其他材料，例如数十个卧铺。

关于道路限制，介绍了特拉瓦克大道地区的车道减少情况。在 Avenida 11 和 Calle El Vigo 的路段，偏差将在 Peñíscola 街和 Avenida 11 本身向 Poniente a Oriente 的方向。

下周二，即5月3日，将是所谓的黄金线段倒塌一周年，这条金线造成26人死亡，有人报告失踪，80人受伤。

对于地铁当局来说，2022年是充满挑战的一年，因为1号线的干预工作将于下个月开始，其中包括土木工程的维护以及轨道和电器系统的翻新。这项工作将在夜间进行，以防止火车的运行和对用户的服务受到影响。

准备阶段结束后，将进行重大干预，预计将分两个阶段进行：从潘蒂特兰到萨尔托德尔阿瓜，第一阶段将于今年下半年开始，在巴尔德拉斯之后于2023年1月前往天文台。

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