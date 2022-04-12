一项研究将购买加密货币与自恋、马基雅维利主义和精神病联系起来

昆士兰大学和澳大利亚麦格理大学的一组研究人员进行的一项调查旨在调查某些被称为 “暗四分体” 的人格特质与比特币投资之间的可能相关性。

自2009年进入市场以来，比特币一直是典型的加密货币，尽管如今已经开发了许多加密货币，几乎不可能全部计算出来。

从那时起，全球加密货币市场已经从一文不值钱变成了估计价值2万亿美元。特别是比特币在2011年的交易价格为1美元，并在2021年4月达到了历史最高点，超过了63,000美元；如今，其价值约为4.2万美元。

加密货币价格的这些大幅波动通常很常见，因此对它们的投资具有很大的波动性和投机性。这就是为什么调查背后的研究人员着手描述愿意承担这些风险的人的类型，并询问他们的动机的原因。

研究人员@@ 在《对话》上发表并由昆士兰科技大学高级讲师王迪签署的一篇文章中说：“特别是，我们想知道人格特质与对加密货币（即所谓的'黑暗四联体'）的态度之间的关系；布雷特来自同一所大学的市场营销学教授Martin和麦考瑞大学市场营销高级讲师姚俊。

在心理学中，“黑暗四分体” 是指一组四种人格特质。这些是马基雅维利主义、自恋和精神病（统称为 “黑暗三合会”），再加上虐待狂。

他们之所以被称为 “黑暗”，是因为他们具有 “邪恶” 的特质：极端的自私和在没有同情心的情况下利用他人。暗四联体通常也与危险行为有关。

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

考虑到这一点，研究人员确定了两个主要的吸引力领域：加密货币交易的高风险和潜在的高回报。他们发现，这种属性的组合使加密货币对喜欢赌博的人具有吸引力。

其次，加密货币不像传统或 “法定” 货币那样由政府发行或认可。这使它们对那些对政府保持警惕的人具有吸引力。

但是，为了进一步确定加密货币购买者的个性类型，他们要求566人完成在线个性调查，并回答有关他们对加密货币的态度以及他们是否计划投资加密货币的问题。

研究人员说：“在我们的参与者中，有26％的人表示他们拥有加密货币，64％的人表示有兴趣投资加密货币。”

为了衡量他们的黑暗四联体特征，他们使用了标准的心理测验。他们还测量了可能将暗四联体与密码学判断联系起来的特征：害怕错过某些东西（FOMO；感觉别人正在经历比你更好的事情）、积极性（生活中变得积极或乐观的倾向）以及对阴谋论的信念。

人们为什么要购买加密货币？这不只是为了赚钱

投资加密货币的一个常见原因是希望获得高回报。研究表明，除了渴望创造财富之外，黑暗的人格特质还推动了加密货币的购买。

马基雅维利主义以尼古拉斯·马基雅维利的意大利政治哲学命名。对@@ 这种特征评分高的人有利于欺骗和人际操纵。

马基雅维利主义者采取有计划的方法来实现目标并避免冲动的决定。他们参与赌博问题的可能性较小。

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

马基雅维利人也倾向于坚信政府的阴谋。例如，他们通常认为政客通常不会透露自己的真正动机，政府机构会密切监视所有公民。

“我们发现马基雅维利人之所以喜欢密码学，主要是因为他们对政客和政府机构保持警惕。研究人员解释说，许多加密货币支持者认为，政府是腐败的，加密货币可以防止政府腐败。

自恋是一种以自我为中心的人格特质，其特点是特权和对他人的支配感。自恋者过于自信，更愿意做诸如在股票市场进行风险投资和赌博之类的事情。

自恋者倾向于关注生活的积极方面.

他们在谈到这个群体时指出：“我们发现自恋者之所以购买加密货币，是因为他们对未来充满信心，也因为他们对自己的生活会改善充满信心。”

精神病是一种麻木不仁，冲动和反社会的人格特质。由于缺乏情商和同理心，精神病患者经常发现难以感知、理解或解决情绪。

精神病患者的鲁莽天性使他们更能抵御压力和焦虑。结果是, 精神病患者喜欢追求刺激和冒险.他们容易赌博和赌博成瘾。

他们@@ 说：“我们发现冲动的精神病患者喜欢加密货币，因为他们害怕失去他人正在经历的投资回报。”

另一方面，每天的虐待狂与享受他人痛苦的人格有关。虐待狂经常表现出攻击性和残酷的行为。例如，虐待狂在互联网上诱骗他人以取乐。

乍一看，购买加密货币不太可能伤害他人。但是，他们发现虐待狂购买加密货币是因为他们也不想错过投资回报。对他们来说，也许看到别人痛苦的乐趣和害怕错过某些东西都与自私有关。

研究人员补充说：“与自恋者不同，我们发现精神变态者和虐待狂都对自己的前景缺乏积极态度，这否定了他们对加密货币的品味。”

对于研究人员团队来说，通过黑暗四联体的心理视角研究加密货币可以了解人们为什么要购买加密货币，但在任何情况下，这都不表明对加密货币感兴趣的每个人都表现出黑暗的四分体特征。

“我们只研究了具有这些特征的对加密感兴趣的人中的一小部分。如果您是比特币或其他加密货币的持有者，则可以显示或不显示它们，” 他们澄清说。

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