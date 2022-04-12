基因图谱可识别2型糖尿病患者患心血管疾病的风险

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

根据世界卫生组织（世卫组织）的最新数据，糖尿病患者人数从1980年的1.08亿增加到2014年的4.22亿。这种疾病的流行率在低收入和中等收入国家增长得更快。这种疾病是 失明、肾功能衰竭、心肌梗死、中风和下肢截肢的主要原因。

在2000年至2016年之间，糖尿病导致的过早死亡率增长了5％。2019年，糖尿病是第九大死亡原因：估计有150万人死于这种疾病。在全球范围内，约有90％的人患有 2型糖尿病（DM 2），而亚洲是这一全球流行病的中心。

最新研究表明，通过基因图谱，可以预测此类糖尿病患者的心脏病风险评分。 这种情况还使我们能够确定高血压导致2型糖尿病患者心脏问题或中风的可能性。该论文刚刚发表在美国心脏协会的《高血压》杂志上。该工具对于指导刚被诊断出或患有糖尿病前期状态的人的治疗特别有用。

先前的研究证实，患有 2 型糖尿病的成年人心脏病发作或中风的可能性是没有这种疾病的人的两倍。通常使用几种健康状况衡量标准，例如血压、胆固醇和血糖水平，来确定患心脏病的风险。

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

在这项研究中，阿拉巴马大学伯明翰分校的研究人员探讨了与高血压有关的遗传变异是否也与随后的心脏病或中风有关。他们利用这些信息来确定风险评分。

该研究的主要作者，心脏基因组学临床计划主任潘卡·阿罗拉（Pankaj Arora）解释说：“高血压的遗传风险增加可能会使一些 2 型糖尿病患者心脏病发作、中风或心血管死亡 的风险增加。”心脏病学临床中心. 和阿拉巴马大学的转化研究计划-.我们进行这项研究是为了确定该遗传风险评分是否 可以识别更容易发生心血管事件的 2 型糖尿病患者，以及严格的血糖控制是否会影响高血压的遗传风险与心血管结局之间的联系。” 。

Arora及其同事评估了美国控制糖尿病心血管风险行动（ACCORD）试验数据库中6,335名参与者的健康记录，这些参与者有遗传数据。该研究组由37％的女性组成，15％是非裔美国人，6％是西班牙裔；70％是白人；9％选择了 “其他” 类别。所有参与者都患有 2 型糖尿病、高血压，并接受了 3.5 年的随访。

将1,000多种已知会影响血压的常见变异的遗传变异图与研究参与者的DNA进行了比较，以确定参与者的遗传风险。 DNA和已知的血压遗传变异图谱之间的匹配越多，就等于遗传风险评分越高。研究人员发现，该分数确定了分数高于平均水平的人患心血管事件的风险更高的研究参与者，每高等级就会增加 12％ 的心脏病或中风风险。

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

工作队还证实， 即使参与者正在服用控制血糖水平的药物，遗传风险与心血管事件的关联也是相同 的。Arora及其同事还指出，关于个体高血压遗传风险评分差异的发现并不能完全解释为什么密集的血糖控制（胰岛素，药物，饮食和运动的积极治疗）似乎对女性没有心血管益处。人长期患有2型糖尿病。

“但是，遗传风险评分 可能有助于新诊断出患有2型糖尿病的人确定谁应该有更严重的生活方式改变，例如饮食和运动的改变 ，以及更积极地控制体重、血压和烟草消费”，解释说阿罗拉。

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