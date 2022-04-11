皇家马德里 vs 切尔西什么时候直播：2022 年冠军联赛四分之一决赛第二回合

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

皇家马德里 vs 切尔西直播。西班牙人和英国人将于4月12日星期二在圣地亚哥伯纳乌体育场面对面，这场比赛有效期为 2022年欧洲冠军联赛四分之一决赛的回归。“白人” 将在第一回合（3-1）时安心地进行比赛，而 “蓝军” 则会受到打击。在这篇文章中，你知道在哪里以及如何观看这场伟大的国际比赛。

在卡塞米罗和卢卡斯·巴斯克斯的最后 2-0 主场战胜赫塔菲之后，“卡萨布兰卡” 队继续在西班牙拉里加的美好时光。这一结果使他在冠军赛结束前没有7个日期的情况下以72分保持在积分榜的榜首。他的头号追随者哈维·埃尔南德斯的巴塞罗那已经获得了60分，尽管他在积分榜上遥遥领先，但他的经典对手的任何下跌都可能缩短并危及这一距离。

像 F ederico Valverde 或 Vinicius Jr.在开始的 11 个阶段越来越占据主导地位。尽管就乌拉圭人而言，他的主要位置是中场球员，但是由卡塞米罗，托尼·克罗斯和卢卡 ·莫德里奇组成的三叉戟的无可争议的所有权导致教练卡洛·安切洛蒂改变了位置，将他置于具有更内在形象的右边锋。在与英国人的最后一场决斗中，他能够实现并部署他所特有的物理废物。

在欧洲比赛中，西班牙队的表现越来越少。事实是，摩尔多瓦警长蒂拉斯波尔在小组赛中的首次失利引发了令人担忧的警报。但是，他们最终通过增加15点积分获得了D组。从那时起，他展示了出色的展览，例如在法国对抗PSG。尤其是在马德里回归的回归比赛中，卡里姆·本泽马（Karim Benzema）的 “哈戏法” 使他们淘汰了巴黎人。

在英国队方面，他们在英超联赛的最后一场比赛中以6比0的比分击败了南安普敦，马科斯·阿隆索，梅森·芒特（x2），蒂莫·沃纳（x2）和凯·哈弗兹。这一结果使他们以62分排在第三位，同时，他们比安东尼奥·孔戴的托特纳姆热刺队获得57分的第四名略有优势。

现在，那些由托马斯·图切尔领导的人过得不愉快。事实是，由于俄罗斯入侵乌克兰，俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇出售俱乐部对该俱乐部产生了经济影响，因为它将与弗拉基米尔·普京总统建立联系。实际上，预计在未来几周内，它将与伦敦实体的买方和新所有者见面。所有这些问题都间接影响了球员，在某些情况下，他们还有待续约的谈判，例如塞萨尔·阿兹皮利库埃塔，安东尼奥·吕迪格或安德烈亚斯·克里斯滕森。尽管后者将与巴塞罗那达成协议。此外，本赛季签约的罗梅卢·卢卡库（Romelu Lukaku）是德国教练支持哈弗兹的背景，因此他的不适也会影响球队的低水平。

缺席

关于缺席，皇家马德里将无法指望伊甸园危险、伊斯科、埃德·米利陶或耶苏斯·瓦列霍。比利时人最近接受了踝关节手术，西班牙人背部不适，而后者感染了 COVID-19。就巴西人而言，他因在伦敦第一回合获得的黄牌而受到制裁。

就切尔西而言，他们不会有阿兹皮利库埃塔或卢卡库参加复赛。这位西班牙后卫也患有冠状病毒，而这位前锋的跟腱有问题。众所周知，由于膝盖受伤而失去了本·奇尔威尔，他们也加入了他们的行列。

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

声明

“梅伦格斯” 的教练卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在新闻发布会上宣布了这场与蓝军的决斗：“每个人都知道这将是一场艰难的比赛是很正常的。所有人、球队和球迷。 他们是冠军联赛的宿舍，尽管第一回合发生了什么，但总是很困难。我们必须有一场完整的比赛，知道如何受苦、战斗、竞争、参加 90 分钟的比赛。 我们必须考虑与伦敦相同的比赛，牢记我们期望一个尽力赢得平局的对手。”

与此同时，切尔西策略师托马斯·图切尔对扭转比分并不乐观。“考虑到第一场比赛发生的情况、比赛是什么、对手和体育场，我们没有太多机会。 这不太可能（通过回合），但值得一试。尝试意味着达到100％并寻找我们的极限。 就是这样，这是一个美好的夜晚，” 他说。

皇家马德里在冠军联赛中以 3-1 击败切尔西

最后一场比赛

切尔西 2-0 皇家马德里（冠军联赛 — 2021 年）

皇家马德里 1-1 切尔西（冠军联赛 — 2021 年）

皇家马德里 3-2 切尔西（国际友谊赛 — 2016 年）

皇家马德里 3-1 切尔西（国际友谊赛 — 2013 年）

皇家马德里 VS.切尔西：可能的阵容

皇家马德里：蒂博特·库尔图瓦；丹尼·卡瓦哈尔、纳乔、大卫·阿拉巴、费兰·门迪；卡塞米罗、托尼·克罗斯、卢卡·莫德里奇；费德里科·瓦尔韦德、小维尼修斯和卡里姆·本泽马。DT: Carlo Ancelotti

切尔西：爱德华·门迪；特雷沃·查洛巴、蒂亚戈·席尔瓦、安东尼奥·鲁迪格；里斯·詹姆斯、恩戈洛·坎特、马修·科瓦西奇、马克·阿隆索；梅森·芒特、哈基姆·齐耶奇和凯·哈弗兹。TD：托马斯·图切尔

是时候观看皇家马德里 VS.切尔西拉丁美洲

-秘鲁：下午 2:00

-墨西哥：下午 1:00

-厄瓜多尔：下午 2:00

-哥伦比亚：下午 2:00

-玻利维亚：下午 3:00

-委内瑞拉：下午 3:00

-巴拉圭：下午 4:00

-阿根廷：下午 4:00

-乌拉圭：下午 4:00

-巴西：下午 4:00

-智利：下午 4:00

观看皇家马德里 VS 切尔西直播的频道

-秘鲁：ESPN、Star+

-墨西哥：HBO Max、TNT Sports

-厄瓜多尔：ESPN、Star+

-哥伦比亚：ESPN、Star+

-玻利维亚：ESPN、Star+

-委内瑞拉：ESPN、Star+

-阿根廷：ESPN、Star+

-乌拉圭：ESPN、Star+

-智利：ESPN、Star+

-哥斯达黎加：ESPN Norte、Star+

-多米尼加共和国：ESPN Norte、Star+

-萨尔瓦多：ESPN Norte、Star+

-危地马拉：ESPN Norte、Star+

-洪都拉斯：ESPN North、Star+

-尼加拉瓜：ESPN North、Star+

-巴拿马：ESPN North、Star+、Flow Spor

-美国：Univision NOW、TUDN USA、派拉蒙 +