沃洛德米尔·泽伦斯基挑战俄罗斯在乌克兰东部的进攻：“我们准备好了”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基坚持认为，俄罗斯将在东部、顿涅斯克和卢甘斯克地区发动大规模作战行动，但在电视讲话中，他保证：“我们已经准备好了。”他还指责俄罗斯领导人 “撒谎”，企图改变对战争的责任，“他们摧毁了数百万人的生命。”

泽伦斯基在清晨的讲话中说，下周该国东部将变得 “紧张”，因为 “俄罗斯军队将前往那里继续行动”。

乌克兰军队的最后一部分指出：“敌人继续组建一支进攻性部队，朝斯洛博赞斯基（第聂伯罗地区）的方向采取行动，“可能在未来几天，占领者将试图恢复进攻”。

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

在地上

根据乌克兰陆军最高司令部的最后一部分，俄罗斯继续在顿涅斯特克地区和马里乌波尔市发动进攻，此外还在第聂伯罗地区建立了 “进攻性部队”。俄罗斯入侵乌克兰的第47天。

根据乌克兰军队的说法，在过去的24小时中，乌克兰防御者击退了顿涅茨克和卢甘斯克地区的四次敌人袭击，摧毁了五辆坦克，八辆装甲部队，六辆车和八个敌方火炮系统。

根据乌克兰的说法，俄罗斯军队正试图完全控制马里乌波尔市（亚速海），“在大炮和航空的支持下，居住者继续冲进Azovstal工厂和海港的地区”。

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

战争研究所（美国）的最新报告说，俄罗斯军队在过去24小时内在马里乌波尔市取得了进展，并加强了沿伊祖姆-斯洛维扬斯克轴线的行动，这是未来顿巴斯进攻的关键，“但没有取得其他领土收益”

根据该研究所的说法，马里乌波尔分为两部分：俄罗斯人手中的市中心，西南部的马里乌波尔的主要港口和东部的Azovstal钢铁厂，它们仍掌握在乌克兰手中。

乌克兰最高司令部还谴责说，“俄罗斯联邦武装部队有可能在摩尔多瓦共和国德涅斯特河左岸地区采取挑衅行动，指控乌克兰侵略一个邻国”。

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

乌克兰内政部长顾问安东·格拉什琴科周一解释说，与此同时，乌克兰执法机构正试图收集证据，证明俄罗斯军队在占领基辅附近的布佐瓦镇时可能犯下的暴行。

根据部长顾问在其Telegram帐户上的说法，在布佐瓦村发现了一个万人坑，里面有被俄罗斯入侵者杀害的乌克兰平民的尸体。但是，这位政客没有具体说明坟墓所在的地方或埋葬在那里的可能人数。

乌克兰经济的崩溃

世界银行（WB）周日预测，由于俄罗斯的入侵，乌克兰经济今年将下降多达45％，而随着白俄罗斯和摩尔多瓦进入衰退，俄罗斯的经济将下降11％。

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

这家总部位于华盛顿的机构发布了其对该地区的最新经济预测，表明乌克兰战争正在影响世界各地的经济体，对欧洲和中亚的发展中国家产生了特殊影响。世界银行估计，今年整个地区的经济将下降4.1％，这与战前预测的欧洲和中亚增长3％相比有显著变化。

美国的立场

周日，美国解释说，任命一位新的俄罗斯将军来协调乌克兰战争，这表明将有更多针对乌克兰平民的 “暴行” 和 “残暴行为”。

白宫高级官员对俄罗斯对亚历山大·德沃尔尼科夫的进攻的到来做出了反应。亚历山大·德沃尔尼科夫的进攻在叙利亚战争期间变得更加强烈，现任南部军区的负责人，其中包括吞并的乌克兰半岛克里米亚。

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

美国总统拜登的国家安全顾问杰克·沙利文说：“特别是这位将军的历史包括在叙利亚其他环境中对平民的残暴行为，在这种情况下，我们可以期待更多同样的情况。”

（包含来自 EFE 的信息）

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