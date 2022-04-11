病毒挑战 “佛罗里达人”，它的组成以及它与人们的生日有什么关系

当你输入搜索引擎 “Florida man”（佛罗里达州的男人）和任何日期时，你都会看到新闻标题出现在该短语中。这是 2013 年出现并一直持续到现在的病毒式挑战的一部分：网络用户搜索提及的单词、任何日期（例如生日），然后与该主题相关的新闻分享屏幕截图。

这项挑战在美国尤其广为人知，近年来开始在世界范围内传播，并不时恢复其受欢迎程度的顶峰。分享的故事由于各种原因而引起人们的注意：首先，有太多的标题以相同的短语开头；其次，它们通常是关于异常事件的报道。

这些年来以上述标题传播最多的一些故事：

2012 年 6 月 11 日：佛罗里达州男子在小猫被拒绝进入脱衣舞俱乐部后因拨打 911 而被捕。

2017 年 6 月 8 日：一名迫切希望去 Hooters 的佛罗里达州男子打电话给 911。

2018 年 4 月 27 日：佛罗里达州一名男子在公园里用天鹅 “练空手道”。

2019 年 1 月 4 日：佛罗里达州一名男子得知父亲在出生时有所帮助后，用披萨猛击父亲的脸。

2020 年 6 月 11 日：来自佛罗里达州的一名男子与袭击他的狗的鳄鱼作战。

2020 年 7 月 20 日：佛罗里达州一名男子试图通过离开警察来逃避逮捕。

该地区有这么多非典型报告的原因是什么？不同的理论在这里发挥作用。第一个说在该州不一定会发生更多奇怪的事件，但是有更多关于它们的信息。

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

碰巧的是，佛罗里达州的公共记录法（也称为 S unsh ine Laws）使记者更容易获得警察事件的报道并撰写引起读者注意的故事。

上述法律允许记者轻松输入公共记录请求，从而获得有关不同警察事件的信息，这些信息对于他们的文章来说是重要的。

另一种理论强调了这样一个事实，即佛罗里达州是一个拥有大量居民的大州，由于数量问题，这使得事件发生的可能性更大。除此之外，由于我们的气候潮湿炎热，人们在家外度过的时间更多，因此在公共领域或容易暴露的环境中发生不同事件的可能性更大。

还有心理健康的因素。这就是佛罗里达州圣彼得堡波因特媒体研究所高级教职员工阿尔·汤普金斯在美国有线电视新闻网（CNN）于2019年发表的一篇文章中所说的。

佛罗里达州用于心理健康的资金很少。他说：“认为佛罗里达州的犯罪率很高是错误的；我们的暴力犯罪率实际上正在下降。”他补充说：“但是，非常严重的是精神健康流行病。”

他还指出，除了这些头条新闻可能引起的笑声之外，重要的是要分析是否还有更大的问题需要解决。专家在文章中强调，在某些情况下，事件可能涉及需要帮助来应对不良心理健康状况的人。

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