他们判处 Edomex 绑架者团伙 “Los Chutas” 的成员 119 年徒刑

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

总检察长办公室（FGR）通过有组织犯罪特别检察官办公室（FEMDO）对在墨西哥州活动的一伙绑架者的四名成员判处长达119年的监禁。

Jaime “S”、Emilio “A”、René “G” 和 Carlos “V” 被判犯有有组织犯罪和非法剥夺自由罪。

所有四人都被指控属于一个专门从事以绑架形式非法剥夺自由罪的犯罪组织，该组织被确定为L os Chut as，该组织主要在墨西哥州诺卡尔潘德华雷斯和阿蒂扎潘德萨拉戈萨市开展活动。

2007 年 10 月，对这四名成员发出了逮捕令，逮捕令于同年10月29日完成，并将他们关押在特拉内潘特拉的 “胡安·费尔南德斯·阿尔巴兰” 预防和社会再适应中心和墨西哥州内萨瓦尔科约特尔的 “Neza Bordo”。

(Foto: Reuters)

2015年5月19日，该案的法官对他作出了有罪判决，对此他们提出了上诉；8月27日，也是在2015年，一个单一法院推翻了判决，下令恢复诉讼。

随后，该案的法官再次宣布了对有组织犯罪（假设绑架）和以绑架形式非法剥夺自由的罪行，为此Emilio “A” 被判处119年徒刑和2,525天罚款；Jaime “S” 和René “G”，65年监禁和两千525天的罚款；Jaime “S” 和 René “G”，65年监禁和2 000525天的罚款；1,680天，而Carlos “V” 被判处45年的监禁和225天的罚款。

民间协会 Alto al A btach 在其最新报告中报告说，墨西哥2月份的绑架受害者人数降至131人，与1月份的138人相比，每月下降7.9％。

该组织在其月度报告中详细说明，2月份与绑架罪有关的被拘留者人数增加了242.8％，因为上个月有120人因绑架罪被捕，而在1月，只有35名嫌疑人被捕。

此外，该组织记录说，在2022年2月的131名绑架受害者中，当局仅统计了84名受害者，因此35.8％ 的受害者 “被排除在统计数据之外”，他警告说。

他还具体指出，媒体记录了31起绑架事件，但当局 "没有不适当地纳入调查包"。

今年第二个月这种犯罪发生率最高的州是墨西哥州，有11起，韦拉克鲁斯州有6起，哈利斯科州和奇瓦瓦州有5起。

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