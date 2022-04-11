这些是别名奥托尼尔在得知他被引渡到美国后提出的请求

海湾部族的头目和前领导人在移送美国领土之前的几个小时内向当局提交了10项要求，其中一些要求在这类努力中是前所未有的。

根据NOTIC IAS RCN 频道发布的一份特别报道，“Otoniel” 要求他在美国拘留中心与伴侣发生性关系，以及其他不寻常的要求。

另一种办法是让家人、妻子和子女探视，此外还要有进入美国的签证，并且可以不受限制地与他一起探监狱。

新闻报道指出，别名 “奥托尼尔” 要求不要与他将参与的监狱人口隔离；这在某种程度上是一个更广泛的要求，是允许他继续服刑，不超过他适应社会所需的时间。

另一项要求与尊重他的人权有关：他要求不要遭受酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇，并避免监禁，这可能会影响他在美国领土上的心灵。

他还澄清说，他并不要求因其国籍而受到不平等待遇，也不要求有足够的时间与律师进行会谈，以便准备在该国法官面前为其辩护的法律论据。

最后，根据 NOTICIAS RCN 的说法，别名 “Otoniel” 要求未经哥伦比亚政府明确同意，不得将其引渡到美国以外的其他国家。本着这种精神，他要求不要被限制在安全住房单位，这符合他的要求，即不要与他将与他关押在美国监狱的其他囚犯隔离。

对别名 “Otoniel” 的要求与发给 “我们是创世纪” 运动中的乌拉巴受害者的一封信相吻合，他在信中向他们保证，“正在制定将真相带到美国的计划”。

这份长达五页的文件是教会间正义与和平委员会于 4 月 10 日披露的，它表明该罪犯打算阻止将其引渡到美国。

该罪犯表示，只有在他完成在该国就与冲突有关的事实作证并向和平特别司法机关提出申诉之前，才应将其引渡。

奥托尼尔说，自2014年以来，他一直致力于为受害者提供赔偿，自2014年以来，他一直寻求与当时的政府达成复员协议。在这方面，他利用这封信承担了作为肇事者的责任，并感谢受害者听取了他的意见。

同样，他指出，不仅他和哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队（AGC）（也称为海湾氏族）（他所指挥的组织）在冲突中负有责任。他说，政治和经济精英必须在诸如促进准军事主义和 “消灭他人” 等问题上承担应有的份额，以 “使自己永久掌权”。

根据奥托尼尔的说法，正是这些精英试图引渡他。他声称，就在他开始谈论前军队司令莱昂纳多·巴雷罗将军及其与哥伦比亚联合自卫军 C entauros 集团的联系之后（据这位前准军事部队负责人说）。

对于这一系列里程碑，奥托尼尔在信中还提到，他将要求伊万·杜克总统 “不要以复仇的精神行事”，而是要本着祖国意识和政治家的身份这样做。他将要求总统接受受害者组织的要求，以确保奥托尼尔必须对哥伦比亚司法部门做出回应，而不是对美国司法系统做出回应，后者要求对恐怖主义和毒品贩运做出回应。

继续阅读：















