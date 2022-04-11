美国以腐败和犯罪活动惩罚了来自巴尔干国家的七名高级官员

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

美国政府周一制裁了来自巴尔干国家的七名领导人，包括前北马其顿总理尼古拉·格鲁耶夫斯基、前波斯尼亚和黑塞哥维那首席检察官戈尔达娜·塔迪奇以及塞尔维亚和黑山前总统斯韦托扎尔·马罗维奇。

美国财政部指出，其他受到制裁的人是马其顿安全和反情报办公室前负责人萨肖·米哈尔科夫；阿尔巴尼亚议会议员阿基夫·拉基皮和媒体所有者伊利·恩德罗奇；以及波斯尼亚副总统阿西姆Sarazlic。

财政部在一份声明中说，所有这些人 “通过腐败、犯罪活动和破坏稳定的行为威胁了该地区的稳定”。

文字详细说明，2003年至2006年期间担任塞尔维亚和黑山总统的马罗维奇因涉嫌参与几起 “与布德瓦市建筑项目有关” 的大规模腐败案件而于2015年被黑山当局逮捕。

国务院发言人内德·普莱斯则在另一份声明中说，格鲁耶夫斯基（2006年至2016年间担任马其顿总理）据称利用其政治影响力和权力谋取个人利益。

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic) REUTERS

普莱斯说，具体来说，“有可靠的信息表明，格鲁耶夫斯基滥用权力索取和接受贿赂以换取政府合同，挪用公共资金以及为自己和他的政党的利益干预选举进程。”

美国政府指责塔迪奇在担任美国首席检察官时 “利用影响力干预司法程序”，并声称他 “操纵案件” 是为了保护自己的 “政治老板”，以阻止他们受审。

米哈尔科夫因涉嫌参与腐败以及通过贿赂利用政治影响力谋取私利而受到美国的制裁。

制裁的结果是，被指认人员在美国领土上可能拥有的所有财产都被冻结，美国公民被禁止与他们进行交易。

面对随后的地缘政治环境恶化，欧洲联盟（欧盟）的五个国家已要求共同体外交负责人何塞普·博雷尔特别关注巴尔干地区，以加快其一体化进程并增加对该地区的援助俄罗斯入侵乌克兰。

正如科索沃门户网站 Gazeta Express 上周报道的那样，奥地利、捷克共和国、匈牙利、斯洛伐克和斯洛文尼亚的外交部长已致函博雷尔，要求本月讨论共同体在该地区的战略。

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images) Pool | Getty Images

更具体地说，鉴于乌克兰战争，他们呼吁将西巴尔干地区作为 “特别重要的地区” 列入下届部长会议的议程。

他们在数字报纸援引的信中表示：“鉴于西巴尔干作为一个被欧盟成员国包围的地区的战略地位，西巴尔干特别重要。”

他们申明，他们坚信欧洲联盟必须推动该区域融入欧盟的进程，并总体上尽一切可能防止对乌克兰的袭击造成有害影响。

在这方面，他们主张启动与阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判，给予波斯尼亚和黑塞哥维那入世候选国地位，加快与黑山和塞尔维亚的谈判以及科索沃公民的签证自由化进程。

他们还提议增加对该地区的援助，以便该地区能够应对乌克兰战争的经济后果，例如能源价格上涨、粮食和通货膨胀上升。

（来自 EFE 的信息）

继续阅读：