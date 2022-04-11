联合国证实，自俄罗斯入侵开始以来，乌克兰有近1800名平民丧生，2400多人受伤

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





根据联合国人权事务高级专员本周日发布的最新消息，由于俄罗斯入侵乌克兰，已有近1800名乌克兰平民丧生，2400多人受伤。

报告称：“从2月24日上午4时俄罗斯联邦开始对乌克兰发动武装进攻，直至4月9日凌晨00时，高级专员记录了乌克兰有3,893名平民伤亡：1,793人死亡，2,439人受伤。”

已确定死者为458名男子、294名妇女、46名男孩和27名女孩，以及69名儿童和899名待定成年人。已确定受伤者为279名男子、213名妇女、47名女孩和46名男孩，以及136名儿童和1,718名待查验的成人。

就控制区而言，联合国估计，在仍由乌克兰政府控制的领土上，有1,722人死亡，2,164人受伤，其中在该国东部有争议的顿涅茨克和卢甘斯克地区控制的地区有571人死亡，963 人受伤。在这些自封的共和国的民兵控制的地区，联合国记录了346人伤亡（71人死亡，275人受伤）。

联合国指出，大多数平民伤亡是由于使用具有 “大范围影响” 的爆炸性武器、重炮、使用火箭平台以及空袭造成的。

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

该国际机构还表示，实际数字 “要高得多，特别是在政府控制的领土，尤其是在最近几天”，因为缺乏关于发生激烈敌对行动的一些地方的资料，而且许多伤亡细节 “仍然存在”等待证实”。

联合国还 “注意到” 乌克兰总检察长办公室的报告，根据该报告，截至4月9日8时（当地时间），已有177名儿童死亡，336名儿童受伤。

根据联合国难民署的数据，超过450万乌克兰难民逃离了自己的国家自2月24日俄罗斯入侵开始以来。

难民署报告说，本周日有4,503,954名乌克兰难民。这比前一天多了62,291个。自第二次世界大战以来，欧洲从未见过如此多的难民。

逃离乌克兰的人中有90％是妇女和儿童，因为乌克兰当局不允许服兵役年龄的男子离开。

根据联合国国际移民组织（IOM）的数据，约有21万非乌克兰人也逃离了该国，有时很难返回原籍国。

根据国际移民组织4月5日公布的数据，该国另有710万人流离失所。

这意味着超过四分之一的人口被迫逃离家园，到国外或乌克兰其他地方寻求庇护。

冲突之前，乌克兰在基辅控制的领土上收容了超过3700万人，其中不包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚或亲俄分离主义者控制的东部地区。

到目前为止，波兰收容的来自乌克兰的难民人数最多。

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

根据难民署的数据，自@@ 战争开始以来，直到周六，已有2,593,902人越境进入波兰。就其本身而言，波兰边防警察周日表示，它已记录了263万名抵达者。

许多难民将前往其他欧洲国家。

难民署说，在留在波兰的人中，有70万人已经获得了国民身份证号码。

该号码广泛用于与波兰公共机构和卫生服务机构的关系，以获取电话号码和使用某些银行服务。

波兰边防警察估计，自冲突开始以来，已有超过50万人返回乌克兰。

战前，波兰有大约150万乌克兰移民工人。

来自欧罗巴出版社和法新社的信息

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