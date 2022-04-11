撤销授权磋商，墨西哥人民的胜利

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统被抓伤了。在4月10日星期日，参加授权撤销咨询的人中，有90％以上表示支持。

尽管与2018年相比，国家选举研究所（INE）仅进行了三分之一的民意调查，但安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔赢得了超过1500万张选票，即其中一半。

而这超过1500万张选票是里卡多·安纳亚在上次总统大选中赢得近1200万张选票的；或者是赢得900万张选票的何塞·安东尼奥·米德。

(Foto: Morena)

2021年6月，他们再次远未达到这个数字。国家行动党（PAN）获得890万张选票，制度革命党（PRI）获得870万张选票。

如果有人说这将是衡量我们总统和运动实力的考验，我们可以告诉他们，他们都比以往任何时候都更强大。事实证明，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔并不孤单。

这个政府除了扩大和深化民主以使其具有代表性，参与性和民众性之外，还寻求维护民主。

第四次转型试图将所有权力交给人民，随着任务的撤销，如果将来任何总统背叛了民众的授权，他就会回家。这就是这一前所未有的做法的重要性。参与式民主在我们国家已经成为现实，从现在开始，所有总统都必须服从人民来统治。

(Foto: Morena)

我们还在创造历史。墨西哥人民继续进行和平和民主的叛乱，长期动员和组织起来，直到他们巩固转型为止。

民主不属于任何选举顾问。民主属于人民。因此，下一步是进行选举改革，废除选举机构的负责人，他们想剥夺我们建立民众民主的权利。

今年4月10日对我们的民主和墨西哥的历史来说都是一个里程碑。正如民意调查再次证明的那样，这要归功于人民对我国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的支持和喜爱。

恭喜墨西哥人民取得这一历史性胜利！





* 马里奥·德尔加多是民族复兴运动党的全国主席









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